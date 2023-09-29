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    На экраны выходит документальный фильм об Алексее Балабанове

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    Фото: кадр из фильма
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    5 октября в кино состоится премьера документальной картины «Алексей Балабанов. Послесловие…» Режиссер Константин Смилга рассказывает: замысел появился, когда при подготовке выставки-ретроспективы «Балабанов» были найдены неопубликованные ранее фрагменты интервью режиссера. Разговор был почти случайно записан для документального фильма о Сергее Бодрове в 2011 году, за полтора года до смерти режиссера. Интервью стало одним из последних в его жизни. Балабанов у себя дома сидит на любимом диване, вспоминает разные моменты жизни, друзей, говорит о кино. Сюда же вошли отрывки из печатных интервью разных лет и из личных дневников Балабанова.

    Фото: афиша фильма
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    Премьера картины прошла 25 сентября на «Ленфильме», в присутствии вдовы и сына режиссера, которые поблагодарили съемочную группу за кропотливую работу. Специальные показы пройдут также в Москве, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде — важных городах в жизни покойного режиссера. По мысли создателей фильма, это станет данью памяти Алексею Балабанову.

    18+

    Матвей Пирогов

    Фото: кадр из фильма
    Фото: афиша фильма

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    Алексей БалабановДокументальное кино
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