Губернатор Калининградской области пояснил, кто может въезжать в Литву на российских авто

У владельцев автомобилей с российскими номерами остается возможность въезжать в Литву по упрощенным транзитным документам (УТД), заявил 29 сентября губернатор Калининградской области Антон Алиханов в своем telegram-канале.
Ссылаясь на разъяснения литовской таможни, глава российского региона сообщил, что машины с регистрацией РФ, въехавшие в Литву до 11 сентября 2023 года, должны покинуть территорию республики в течение полугода. Речь идет о машинах с вместимостью до 10 мест.
«При этом запрет на въезд в Литву не касается транзита российских граждан через территорию Литвы, осуществляемого по УТД, при наличии в машине собственника автомобиля», — заявил Антон Алиханов.
Ранее Литва запретила въезд на территорию страны автомобилей с российской регистрации, вслед за Эстонией, Латвией и Финляндией. К ним присоединилась и Польша. По словам сенатора Александра Шендерюк-Жидкова, литовские власти более 20 раз отказали жителям Калининграда в транзите по территории республики в Россию. Отмечается, что отказы связаны с желанием россиян проехать по шенгенским визам.