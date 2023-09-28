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    «Хруст был на весь Выборг». Кристина Асмус сломала ногу во время съемок в Ленобласти

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    17 комментариев

    Российская актриса Кристина Асмус сломала ногу во время съемок в Ленинградской области. Девушка в четверг, 28 сентября, написала в своей группе во «ВКонтакте», что «хруст был на весь Выборг».

    «Группа была уверена, что в кадр я не выйду. Но я доиграла свой крупный план и с тяжелой травмой поехала в больницу. А дальше всё как в тумане — большая синяя стопа, рентген, гипс и слова от нескольких независимых врачей», — говорится в ее публикации.

    Асмус добавила, что у нее сложный перелом ноги со смещением, поэтому в обязательном порядке потребуется операция.

    «Пожелания выздоровления, конечно, приветствуются, но билеты на спектакли не сдаем. А я в ближайшее время расскажу, [какие были эти] дни и каково это с гипсом играть сексуальные сцены», — добавила она в публикации во «ВКонтакте».

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    Комментарии 17

    Гость28 Сен 2023 в 20:47
    Господи, да что же она там снесла своей ногой, если был *хруст на весь Выборг*?
    +0−0
    Гость28 Сен 2023 в 20:41
    Я запуталась, у Асмус или у Передаст сожитель Завуч? Или муж Учитель? Или Бульдог? Или Гарик?
    +0−0
    27408104428 Сен 2023 в 20:41
    Не надо на каблуках по Крепостной бегать...по брусчатке.
    +0−0
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