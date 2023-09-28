«Хруст был на весь Выборг». Кристина Асмус сломала ногу во время съемок в Ленобласти

Российская актриса Кристина Асмус сломала ногу во время съемок в Ленинградской области. Девушка в четверг, 28 сентября, написала в своей группе во «ВКонтакте», что «хруст был на весь Выборг».

«Группа была уверена, что в кадр я не выйду. Но я доиграла свой крупный план и с тяжелой травмой поехала в больницу. А дальше всё как в тумане — большая синяя стопа, рентген, гипс и слова от нескольких независимых врачей», — говорится в ее публикации.

Асмус добавила, что у нее сложный перелом ноги со смещением, поэтому в обязательном порядке потребуется операция.

