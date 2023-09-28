Выходные принесут Петербургу мягкую, но осень: ждем дождей

В грядущие выходные, 30 сентября и 1 октября, в Петербурге станет прохладнее и пойдут дожди. После теплой рабочей недели в город, наконец, придет осень.



По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу температура воздуха в Петербурге днем составит +16–18 градусов. В воскресенье будет еще прохладнее — от +13 до +15 градусов. Ночи все еще остаются относительно теплыми: от +14 до +16 градусов 30 сентября и от +11 до +13 градусов 1 октября.

Дождь, хоть и небольшой, обещают в оба выходных дня. В воскресенье — местами даже умеренные осадки. Ветер будет умеренным, юго-западным и западным. Скорость его составит 3–4 м/с.