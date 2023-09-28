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    Выходные принесут Петербургу мягкую, но осень: ждем дождей

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    В грядущие выходные, 30 сентября и 1 октября, в Петербурге станет прохладнее и пойдут дожди. После теплой рабочей недели в город, наконец, придет осень.

    По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в субботу температура воздуха в Петербурге днем составит +16–18 градусов. В воскресенье будет еще прохладнее — от +13 до +15 градусов. Ночи все еще остаются относительно теплыми: от +14 до +16 градусов 30 сентября и от +11 до +13 градусов 1 октября.

    Дождь, хоть и небольшой, обещают в оба выходных дня. В воскресенье — местами даже умеренные осадки. Ветер будет умеренным, юго-западным и западным. Скорость его составит 3–4 м/с.

    Как отмечал главный синоптик Петербурга Александр Колесов, при такой погоде сентябрь окажется самым теплым за весь ряд наблюдений. В середине недели воздух и вовсе прогревался до вполне летних +21.

    Самые теплые выходные среди российских городов-миллионников ожидают в Волгограде, Воронеже и Ростове-на-Дону, отмечают аналитики «Яндекс.Погоды». Там синоптики обещают до 25–27 градусов тепла. А холоднее всего будет в Екатеринбурге, Омске, Новосибирске и Красноярске, где температура воздуха будет варьироваться от +7 до +10 градусов.

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