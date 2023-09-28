В Воронеже взрыв уничтожил балкон многоэтажки. Виноват не беспилотный, но тоже аппарат

Балкон квартиры многоэтажного дома в Воронеже оказался фактически уничтожен в результате взрыва, передает вечером 27 сентября РИА Новости.
Хлопок был очень громкий, на тротуар посыпались кирпичи. Фото с места происшествия публикуют местные СМИ и телеграм-каналы.
Бытовая версия ЧП возникла сразу же, как только напуганные соседи почувствовали специфический запах. Оказалось, на балконе была оборудована домашняя винокурня. Но что-то пошло не так, и самогонный аппарат взорвался.
«По адресу Владимира Невского, 38б, на втором этаже произошел хлопок. Вызов на 112 поступил в 20.54 (мск). Возгорания не было, произошла разгерметизация самогонного аппарата», — сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС.
Помощь пожарных не понадобилась, а вот квартире нужен капитальный ремонт.
Пострадавших нет.