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    В Воронеже взрыв уничтожил балкон многоэтажки. Виноват не беспилотный, но тоже аппарат

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    Балкон квартиры многоэтажного дома в Воронеже оказался фактически уничтожен в результате взрыва, передает вечером 27 сентября РИА Новости.

    Хлопок был очень громкий, на тротуар посыпались кирпичи. Фото с места происшествия публикуют местные СМИ и телеграм-каналы.

    Бытовая версия ЧП возникла сразу же, как только напуганные соседи почувствовали специфический запах. Оказалось, на балконе была оборудована домашняя винокурня. Но что-то пошло не так, и самогонный аппарат взорвался.

    «По адресу Владимира Невского, 38б, на втором этаже произошел хлопок. Вызов на 112 поступил в 20.54 (мск). Возгорания не было, произошла разгерметизация самогонного аппарата», — сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС.

    Помощь пожарных не понадобилась, а вот квартире нужен капитальный ремонт.

    Пострадавших нет.

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    Самогонный аппаратВоронеж
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