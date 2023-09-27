Блогера Лерчек обязали выплатить штраф на миллионы за неуплату налогов

Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить 124 миллиона рублей штрафа за неуплату налогов на сумму в 311 миллионов рублей. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.

«Вынесено решение ФНС. После этого появляется официальная обязанность оплатить штраф и пеню — 124 миллиона рублей. Чекалины настроены конструктивно и всё оплатят», — сказал он.



В настоящее время, по словам адвоката, «есть процессуальное препятствие: всё имущество, включая деньги на счетах, арестовано в рамках уголовного дела», а для прекращения уголовного дела необходимо уплатить штраф и пеню. Представитель назвал это «замкнутым кругом».

