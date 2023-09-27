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    Блогера Лерчек обязали выплатить штраф на миллионы за неуплату налогов

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    6 комментариев

    Федеральная налоговая служба (ФНС) обязала блогера Валерию Чекалину (Лерчек) выплатить 124 миллиона рублей штрафа за неуплату налогов на сумму в 311 миллионов рублей. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Константина Третьякова.

    «Вынесено решение ФНС. После этого появляется официальная обязанность оплатить штраф и пеню — 124 миллиона рублей. Чекалины настроены конструктивно и всё оплатят», — сказал он.

    В настоящее время, по словам адвоката, «есть процессуальное препятствие: всё имущество, включая деньги на счетах, арестовано в рамках уголовного дела», а для прекращения уголовного дела необходимо уплатить штраф и пеню. Представитель назвал это «замкнутым кругом».

    «В конце прошлой недели мы обратились в СК РФ с ходатайством о снятии ареста со счетов. Теперь ждем конструктивной позиции следствия по этому вопросу», — добавил он.

    Уголовные дела из-за неуплаты налогов в последнее время были возбуждены против нескольких известных блогеров: Елены Блиновской, Валерии Чекалиной (Лерчек) и Александры Митрошиной. Их обвиняют в неуплате налогов на миллионы рублей.

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    Неуплата налоговЛерчек
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    Комментарии 6

    Гость27 Сен 2023 в 17:51
    заплати налоги и служи на сво спокойно!
    +0−0
    Гость27 Сен 2023 в 17:32
    Представьте,сколько налогов должен заплатить кооператив озеро,за 24 года.???!!!
    +1−1
    Су Люк Ын27 Сен 2023 в 17:29
    недобрая Новость!
    +1−0
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