В России хотят создать отечественную версию игры The Sims с «традиционными ценностями»

Депутаты Госдумы обратились в правительство с предложением создать игру в жанре «симулятора жизни». Парламентарии пожаловались, что зарубежная видеоигра Sims 4 насыщена ЛГБТ-контентом, который противоречит традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Об этом стало известно в среду, 27 сентября, из обращения.
В документе (есть в распоряжении «Фонтанки.ру») говорится, что «в настоящее время видеоигры стали неотъемлемой частью культурно-досуговой деятельности значительного числа граждан Российской Федерации». Также парламентарии ссылаются на президента РФ Владимира Путина, который ранее отметил, что видеоигры должны помогать воспитывать человека в рамках нравственных ценностей и патриотизма.
«The Sims 4 привлекла внимание свыше 70 миллионов игроков во всем мире, в том числе и в Российской Федерации. При этом в данной игре активно пропагандируется ЛГБТ и иные формы поведения, противоречащие традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Несмотря на формальное присвоение рейтинга «18+», данная игра пользуется популярностью у российских подростков», — говорится в документе.
Депутаты считают, что лучшим выходом в сложившейся ситуации станет разработка отечественной игры в жанре «симулятор жизни». Она должна соответствовать российским традиционным духовно-нравственным ценностям, а также включать в себя образовательную компоненту, которая даст подросткам необходимые в реальной жизни знания:
- Построение здоровых семейный отношений, рождение и воспитание детей;
- Основы российского законодательства;
- Профессиональная ориентация;
- Основы финансовой грамотности;
- Базовые нормы поведения и общения в российском социуме;
- Получение навыков критического мышления и «информационной гигиены».
Парламентарии попросили рассмотреть инициативу зампреда правительства России Дмитрия Чернышенко. Подписали обращение депутат Госдумы от «Справедливой России — За правду» Яна Лантратова, депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина, депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина.