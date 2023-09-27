В России хотят создать отечественную версию игры The Sims с «традиционными ценностями»

Депутаты Госдумы обратились в правительство с предложением создать игру в жанре «симулятора жизни». Парламентарии пожаловались, что зарубежная видеоигра Sims 4 насыщена ЛГБТ-контентом, который противоречит традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Об этом стало известно в среду, 27 сентября, из обращения.



В документе (есть в распоряжении «Фонтанки.ру») говорится, что «в настоящее время видеоигры стали неотъемлемой частью культурно-досуговой деятельности значительного числа граждан Российской Федерации». Также парламентарии ссылаются на президента РФ Владимира Путина, который ранее отметил, что видеоигры должны помогать воспитывать человека в рамках нравственных ценностей и патриотизма.

