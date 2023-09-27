Ночью закроют въезд на ЗСД с Автомобильной улицы

На Западном скоростном диаметре Петербурга в ночь с 27 на 28 сентября перекроют один из съездов на развязке с Автомобильной улицей. Там будут менять светильники.



С 1:00 до 3:00 28 сентября будет закрыт въезд на ЗСД с Автомобильной улицы при движении в сторону южной развязки с КАД, сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы». На магистрали сейчас идет завершающий этап модернизации системы освещения. Натриевые светильники меняют на современные светодиодные. На минувшей неделе для аналогичных работ перекрывали съезд на развязке с Планерной улицей.