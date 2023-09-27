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    Ночью закроют въезд на ЗСД с Автомобильной улицы

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    1 комментарий

    На Западном скоростном диаметре Петербурга в ночь с 27 на 28 сентября перекроют один из съездов на развязке с Автомобильной улицей. Там будут менять светильники.

    С 1:00 до 3:00 28 сентября будет закрыт въезд на ЗСД с Автомобильной улицы при движении в сторону южной развязки с КАД, сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы». На магистрали сейчас идет завершающий этап модернизации системы освещения. Натриевые светильники меняют на современные светодиодные. На минувшей неделе для аналогичных работ перекрывали съезд на развязке с Планерной улицей.

    Водителей просят быть особенно внимательными при проезде около мест производства работ. На время перекрытия рекомендуют объезжать по улично-дорожной сети города.

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    ПетербургЗСДПерекрытия движения
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    Комментарии 1

    Гость27 Сен 2023 в 17:06
    Пора вообще ЗСД закрыть, она построена на деньги народа, а прибыль кому-то в карман приносит!
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