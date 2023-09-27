Вознесенский проспект перекроют из-за работ на несколько дней

Дорожный ремонт и прокладка инженерных сетей с 29 сентября добавит новых перекрытий и ограничений в Адмиралтейском, Выборгском и Курортном районах Петербурга. Об этом 27 сентября предупреждает государственная административно-техническая инспекция.
С 29 сентября по 1 октября по ночам, с 23:00 до 6:00, для прокладки инженерных сетей будут закрывать движение по Вознесенскому проспекту от Казанской улицы до Гражданской улицы. Помимо этого, напомним, что до 2 октября закрыто сквозное движение на перекрестке проспекта с Садовой улицей в сторону Большой Подъяческой улицы и по Вознесенскому в створе нечетной стороны Садовой. До 7 октября ограничат проезд по Садовой от проспекта Римского-Корсакова до Московского проспекта и закроют Кокушкин мост. А до 9 июня 2024 года ограничен проезд по набережной канала Грибоедова от Большой Подъяческой до Вознесенского.
Для ремонта Горского шоссе с 22:00 29 сентября до 30 сентября перекроют движение транспорта в «кармане» шоссе у дома 165 в Левашово. Напомним также, что до 13 октября ограничен проезд по Горскому шоссе от Левашовского шоссе до улицы Добрая Горка.
В Сестрорецке из-за дорожного ремонта до 5 октября ограничат движение по улице Токарева от Приморского шоссе до Дубковского шоссе.