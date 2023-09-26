    Сейчас

    +15˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +15˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 13

    2 м/с, ю-з

    771мм

    68%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd96.24eur101.99

    Садовую улицу ограничит ремонт трамвайных путей

    675
    1 комментарий

    Ремонт дорог и трамвайных путей, прокладка коммуникаций и другие работы с 28 сентября изменят схему движения в семи районах Петербурга. В том числе ограничения ждут водителей на Садовой улице и улице Некрасова.

    Центральный район

    До 30 октября 2024 года будет ограничено движение по улице Некрасова и улице Радищева у дома 46 по улице Некрасова, сообщает 26 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Дорогу там сузят из-за размещения фасадных лесов.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Адмиралтейский район

    Для ремонта трамвайных путей с 28 сентября по 7 октября ограничат проезд по Садовой улице от проспекта Римского-Корсакова до Московского проспекта, а также перекроют Кокушкин мост от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова. Напомним, что до 2 октября также закрыты сквозное движение на перекрестке Садовой улицы и Вознесенского проспекта в сторону Большой Подъяческой улицы и проезд по Вознесенскому проспекту в створе нечетной стороны Садовой улицы. А до 9 июня 2024 года ограничено движение по набережной канала Грибоедова от Большой Подъяческой улицы до Вознесенского проспекта.

    Кроме того, с 29 сентября по 1 октября по ночам, с 23:00 до 06:00, будут перекрывать движение по Вознесенскому проспекту от Казанской улицы до Гражданской улицы.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Василеостровский район

    Из-за ремонта дорожного покрытия до 13 октября ограничат движение по Таможенному переулку от Университетской набережной до Биржевого проезда. А до 17 ноября будет ограничен проезд по Наличной улице от Малого проспекта В. О. до улицы Нахимова, включая перекресток с Малым проспектом В. О. и боковой проезд.

    ПоделитьсяПоделиться

    Кировский район

    До 15 октября для реконструкции инженерных сетей ограничат движение у дома 35 по улице Лени Голикова.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Колпинский район

    В Колпино для ремонта дорожного полотна до 30 декабря закроют участок бульвара Свободы в городе Колпино от бульвара Победы до Соборной улицы. Объезд предусмотрен по Красной улице, улице Ремизова, Большому Ижорскому мосту и Адмиралтейской улице. Из-за работ также изменят трассы 17 автобусных маршрутов.

    ПоделитьсяПоделиться

    Московский район

    Для прокладки водопровода до 14 октября перекроют движение по Звездной улице в направлении от Московского шоссе к Пулковской улице и ограничат — на перекрестке Звездной улицы и улицы Ленсовета. Объехать участок можно будет по Московскому шоссе, проспекту Юрия Гагарина, улице Орджоникидзе, Пулковской улице и улице Ленсовета.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Петродворцовый район

    В Петергофе до 13 октября из-за прокладки водопровода закроют движение по улице Дашкевича от улицы Аврова до Озерковой улицы. Объезд предусмотрен по Озерковой улице, улице Братьев Горкушенко и Эрлеровскому бульвару.

    Фото: ГАТИ Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга
    Фото: ГАТИ Петербурга

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургОграничения движения транспортаПерекрытия движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость26 Сен 2023 в 22:50
    Надеюсь это будет качественный ремонт для скоростных трамваев
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close