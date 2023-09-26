Садовую улицу ограничит ремонт трамвайных путей

Ремонт дорог и трамвайных путей, прокладка коммуникаций и другие работы с 28 сентября изменят схему движения в семи районах Петербурга. В том числе ограничения ждут водителей на Садовой улице и улице Некрасова.

Центральный район До 30 октября 2024 года будет ограничено движение по улице Некрасова и улице Радищева у дома 46 по улице Некрасова, сообщает 26 сентября пресс-служба Государственной административно-технической инспекции Петербурга. Дорогу там сузят из-за размещения фасадных лесов.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Адмиралтейский район Для ремонта трамвайных путей с 28 сентября по 7 октября ограничат проезд по Садовой улице от проспекта Римского-Корсакова до Московского проспекта, а также перекроют Кокушкин мост от Садовой улицы до набережной канала Грибоедова. Напомним, что до 2 октября также закрыты сквозное движение на перекрестке Садовой улицы и Вознесенского проспекта в сторону Большой Подъяческой улицы и проезд по Вознесенскому проспекту в створе нечетной стороны Садовой улицы. А до 9 июня 2024 года ограничено движение по набережной канала Грибоедова от Большой Подъяческой улицы до Вознесенского проспекта.

Кроме того, с 29 сентября по 1 октября по ночам, с 23:00 до 06:00, будут перекрывать движение по Вознесенскому проспекту от Казанской улицы до Гражданской улицы.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Василеостровский район Из-за ремонта дорожного покрытия до 13 октября ограничат движение по Таможенному переулку от Университетской набережной до Биржевого проезда. А до 17 ноября будет ограничен проезд по Наличной улице от Малого проспекта В. О. до улицы Нахимова, включая перекресток с Малым проспектом В. О. и боковой проезд.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Кировский район До 15 октября для реконструкции инженерных сетей ограничат движение у дома 35 по улице Лени Голикова.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Колпинский район В Колпино для ремонта дорожного полотна до 30 декабря закроют участок бульвара Свободы в городе Колпино от бульвара Победы до Соборной улицы. Объезд предусмотрен по Красной улице, улице Ремизова, Большому Ижорскому мосту и Адмиралтейской улице. Из-за работ также изменят трассы 17 автобусных маршрутов.

Фото: ГАТИ Петербурга Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Московский район Для прокладки водопровода до 14 октября перекроют движение по Звездной улице в направлении от Московского шоссе к Пулковской улице и ограничат — на перекрестке Звездной улицы и улицы Ленсовета. Объехать участок можно будет по Московскому шоссе, проспекту Юрия Гагарина, улице Орджоникидзе, Пулковской улице и улице Ленсовета.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться





Петродворцовый район

В Петергофе до 13 октября из-за прокладки водопровода закроют движение по улице Дашкевича от улицы Аврова до Озерковой улицы. Объезд предусмотрен по Озерковой улице, улице Братьев Горкушенко и Эрлеровскому бульвару.

Фото: ГАТИ Петербурга Поделиться Поделиться



