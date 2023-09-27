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    Бизнес перетекает в мелкие банки. Дело в международных расчетах и санкциях

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    В банках за пределами первой десятки крупнейших в России идет серьезный рост транзакционной активности юридических лиц. Некрупные банки впервые обогнали топ-10 по отношению таких оборотов к активам, сообщает РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» 27 сентября.

    Дело в том, что компании используют небольшие банки, которые не попали под санкции, для международных расчетов. Транзакционная активность в них начала расти со второго полугодия прошлого года, отметили аналитики.

    В итоге у крупнейшей в России десятки банков соотношение среднемесячных оборотов по счетам юрлиц к активам самих банков составило 111% в первом полугодии этого года, а у менее крупных кредитных организаций — 122%. Кроме того, объем средств не самых крупных игроков в банках-нерезидентах вырос с 2021 года в два раза — до 1,2 трлн рублей.

    «Сами активы банков растут не так сильно. Таким образом, мы можем сделать вывод, что оборот увеличивается из-за транзакционной активности клиентов, а не из-за увеличения остатков на их счетах», — объяснила директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Ксения Якушкина.

    При этом операции внутри страны клиенты-юрлица все еще предпочитают проводить через крупные банки.

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    Комментарии 1

    Гость27 Сен 2023 в 01:19
    Надо срочно открывать свой маленький банк, с уставн. капиталом тысяч в 10, рублей..)
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