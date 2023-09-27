Бизнес перетекает в мелкие банки. Дело в международных расчетах и санкциях

В банках за пределами первой десятки крупнейших в России идет серьезный рост транзакционной активности юридических лиц. Некрупные банки впервые обогнали топ-10 по отношению таких оборотов к активам, сообщает РБК со ссылкой на исследование рейтингового агентства «Эксперт РА» 27 сентября.



Дело в том, что компании используют небольшие банки, которые не попали под санкции, для международных расчетов. Транзакционная активность в них начала расти со второго полугодия прошлого года, отметили аналитики.

В итоге у крупнейшей в России десятки банков соотношение среднемесячных оборотов по счетам юрлиц к активам самих банков составило 111% в первом полугодии этого года, а у менее крупных кредитных организаций — 122%. Кроме того, объем средств не самых крупных игроков в банках-нерезидентах вырос с 2021 года в два раза — до 1,2 трлн рублей.