К «Серебряному киту» пригнали кран, но пока его не увозят

Несостоявшийся плавучий ресторан «Серебряный кит» на проспекте Обуховской Обороны продолжают демонтировать. Его уже почти очистили от серебряных чешуек и пригнали к ему кран. Такие изменения 26 сентября заметили читатели «Фонтанки».
Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»
«"Серебряного кита" готовятся схватить», — написал один из них.
На самом деле хватать и вытаскивать «кита» из воды пока не собираются, а кран пригнали еще в выходные. Как пояснили «Фонтанке» в Северо-Западной транспортной прокуратуре, то, что мы видим сейчас, — это один из этапов работ.
Работы по разбору дебаркадера начались на прошлой неделе. Специалисты начали разбор верхних палуб плавучего комплекса. Эти контрактации впоследствии вывезут. Это снизит нагрузку на основание и позволит быстрее откачать воду и вывезти судно.