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    К «Серебряному киту» пригнали кран, но пока его не увозят

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    2 комментария

    Несостоявшийся плавучий ресторан «Серебряный кит» на проспекте Обуховской Обороны продолжают демонтировать. Его уже почти очистили от серебряных чешуек и пригнали к ему кран. Такие изменения 26 сентября заметили читатели «Фонтанки».

    Валентин Егоршин / «Фонтанка.ру»

    «"Серебряного кита" готовятся схватить», — написал один из них.

    На самом деле хватать и вытаскивать «кита» из воды пока не собираются, а кран пригнали еще в выходные. Как пояснили «Фонтанке» в Северо-Западной транспортной прокуратуре, то, что мы видим сейчас, — это один из этапов работ.

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    Работы по разбору дебаркадера начались на прошлой неделе. Специалисты начали разбор верхних палуб плавучего комплекса. Эти контрактации впоследствии вывезут. Это снизит нагрузку на основание и позволит быстрее откачать воду и вывезти судно.

    Неиспользуемый дебаркадер «ДЖ-39», известный горожанам как «Серебряный кит», частично затонул 27 марта 2023 года из-за ледохода. Происшествие привлекло к объекту, давно мозолившему петербуржцам глаза, внимание надзорных органов.

    Оказалось, что договор водопользования с компанией «Фарсэй», которой принадлежит дебаркадер, был расторгнут еще в сентябре 2022 года. Фирма оспаривала это решение в суде, но в августе 2023 года проиграла апелляцию. Также Василеостровский районный суд по иску транспортной прокуратуры обязал собственника поднять судно, освободив акваторию Невы. Стоимость подъема эксперты оценили в 38,2 миллиона рублей. Кроме того, Росприроднадзор посчитал, что нахождение объекта в воде нанесло Неве ущерб на 350 млн рублей, и потребовал взыскать эту сумму с владельцев.

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    Комментарии 2

    Гость26 Сен 2023 в 18:37
    "к ему"?
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