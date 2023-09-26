Гость на «Тойоте» догнал «Солярис» на Парашютной и отправил в больницу 13-летнюю девочку

Стали известны подробности ДТП, произошедшего накануне утром в Приморском районе Петербурга. В аварии пострадала юная пассажирка одной из столкнувшихся машин.
В 8:55 25 сентября у дома 33, корпус 1 по Парашютной улице, возле перекрестка с Долгоозерной улицей, 44-летний житель Новосибирской области на личном Toyota Soarer неправильно выбрал дистанцию до ехавшего впереди автомобиля и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 39-летней петербурженки, стало известно «Фонтанке» 26 сентября. В результате пострадала 13-летняя пассажирка «Соляриса». Девочку с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести.
По факту ДТП ГИБДД ведет проверку. Водитель «Тойоты» за 2023 год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 9 раз, все — за превышение скорости. На водителе «Хёндэ» три штрафа — за скорость и парковку в неположенном месте.