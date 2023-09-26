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    Гость на «Тойоте» догнал «Солярис» на Парашютной и отправил в больницу 13-летнюю девочку

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    7 комментариев

    Стали известны подробности ДТП, произошедшего накануне утром в Приморском районе Петербурга. В аварии пострадала юная пассажирка одной из столкнувшихся машин.

    В 8:55 25 сентября у дома 33, корпус 1 по Парашютной улице, возле перекрестка с Долгоозерной улицей, 44-летний житель Новосибирской области на личном Toyota Soarer неправильно выбрал дистанцию до ехавшего впереди автомобиля и столкнулся с Hyundai Solaris под управлением 39-летней петербурженки, стало известно «Фонтанке» 26 сентября. В результате пострадала 13-летняя пассажирка «Соляриса». Девочку с различными травмами госпитализировали в состоянии средней тяжести.

    По факту ДТП ГИБДД ведет проверку. Водитель «Тойоты» за 2023 год привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД 9 раз, все — за превышение скорости. На водителе «Хёндэ» три штрафа — за скорость и парковку в неположенном месте.

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    Комментарии 7

    Гость26 Сен 2023 в 12:29
    И девочка была непристегнутой? Мамашка не пристегнула.
    +0−0
    Гость26 Сен 2023 в 12:02
    Ну, раз у всех есть в 2023 году нарушения ПДД, то признать вину в этой аварии обоюдной.
    тчк
    +0−1
    Гость26 Сен 2023 в 11:24
    по парашютной трамвай бы запустить б -ширина позволяет!
    +0−1
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