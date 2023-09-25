Мать Ксении Собчак осудили за поездку в страну НАТО: новости СВО за 25 сентября

Отъезд сенатора Людмилы Нарусовой в Испанию возмутил ее коллег Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 25 сентября.



Совфед осудил Людмилу Нарусову за поездку в страну НАТО Совет Федерации «жестко предупредил» сенатора Людмилу Нарусову о «недопустимости поездок в страны НАТО на фоне СВО». Совфед заявил об этом после того, как стало известно, что Нарусова была в Испании, сообщает ТАСС. Представители комитета считают, что поездки в страны НАТО дискредитируют статус сенатора и палаты в целом. Сенаторы возмутились тем, что Нарусова никак не комментирует свою поездку в Испанию и «даже не пытается объяснить ничего гражданам».

В Комитете заявили, что располагают информацией о пересечении границы и отсутствии Нарусовой в стране с 18 июля по 6 августа. Ранее о ее отъезде в Испанию сообщали в телеграм-каналах.

Людмила Нарусова — член Совета Федерации с 2016 года. Депутат Государственной думы Российской Федерации. Вдова первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака и мать Ксении Собчак. Постоянный и часто единственный критик принимаемых законопроектов. Нарусова известна критикой резонансных инициатив: она выступала против поправок в закон о митингах в 2012 году, против повышения пенсионного возраста в 2018-м и воздержалась во время голосования по закону о поправках к конституции. Также Нарусова не поддержала использование российской армии в ДНР и ЛНР в феврале 2022 года.



Российские силы ПВО отразили атаки беспилотников Этой ночью российские силы ПВО сбили одиннадцать беспилотников. Об атаках дронами рассказали в Минобороны РФ.

Четыре БПЛА попытались атаковать Крым и были сбиты над северо-западной частью акватории Черного моря и над полуостровом. Еще два беспилотника были перехвачены над Курской областью, три над Брянской и два — над Белгородской.



Губернатор Курской области Роман Старовойт написал в телеграм-канале, что в результате атаки БПЛА несколько частных домов получили повреждения.



— В Центральном округе Курска из-за атаки украинских БПЛА есть повреждения нескольких частных домовладений и крыши административного здания, выбиты стекла в многоквартирном доме, — написал Старовойт, добавив, что пострадавших в атаке нет. На Украину прибыли первые танки Abrams Первая партия американских танков Abrams уже прибыла на Украину, сообщает газета The New York Times. По данным издания, всего было доставлено десять танков.

В газете отмечается, что в ближайшие месяцы будет еще несколько поставок. Сколько всего прибудет на Украину танков Abrams не уточняется. Издание также отметило, что партия танков Abrams приехала «на месяцы» раньше запланированного.



Прибытие «Абрамсов» также подтвердил Зеленский в своем телеграм-канале.

Венгрия не поддержит санкции против России в области ядерной энергетики Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что страна не будет поддерживать санкции против России, касающиеся ядерной энергетики. Такие ограничения ослабят позиции Европы в конкуренции с США, сказал он на сессии Генеральной конференции МАГАТЭ В Вене.

— Венгрия никогда не поддерживали какие-либо санкции, которые могли бы создать препоны на пути ядерного сотрудничества с Российской Федерацией. И мы никогда не поддержим подобные санкции, потому что они противоречили бы нашим национальным интересам, — заявил Петер Сийярто.



Министр также считает, что европейские санкции в этой области не нужны, так как США только в первой половине 2023 года закупили в два раза больше урана у России, чем год назад.

Вывоз украинского зерна через Польшу сократился втрое за год Сухопутный вывоз украинского зерна через границу с Польшей сократился втрое по сравнению с 2022 годом. Об этом рассказала еврокоммиссар по транспорту Адиана Валеан.

— По польской ситуации, если посмотреть на цифры, как двигались грузы в прошлом году по сравнению с этим годом, сейчас в три раза меньше по причинам, которые мы не хотим комментировать, — заявил еврокоммиссар.



Раньше украинское зерно отправлялось через порты Одессы, но после того, как Россия вышла из зерновой сделки, отправлять корабли по Черному морю стало небезопасно. Разговоры о возобновлении зерновой сделки продолжаются — последний раз Путин обсуждал ее с Эрдоганом. Позиция России остается неизменной: зерновая сделка возобновится, как только западные страны учтут интересы России.

