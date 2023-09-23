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    Ил-76 совершил аварийную посадку и загорелся в Мали

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    2 комментария

    Как сообщает 23 сентября РБК со ссылкой на местное издание Malijet, Ил-76 совершил аварийную посадку и загорелся на северо-востоке Мали в том районе, где сейчас происходит вооруженный конфликт между армией страны и повстанцами.

    По данным СМИ, самолет перевозил оборудование и людей. Но данных о жертвах пока нет. Хотя на месте крушения были слышны взрывы.

    Военный переворот в Мали произошел в 2021 году, и страна до сих пор находится в состоянии вооруженного конфликта. В конце лета этого года из страны ушла миротворческая миссия ООН.

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    Ил-76Мали
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    Комментарии 2

    Гость23 Сен 2023 в 20:53
    Летели, Вагнера.
    +0−0
    Гость23 Сен 2023 в 20:50
    Ай яй яй, какая жалость
    +0−0
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