Ил-76 совершил аварийную посадку и загорелся в Мали

Как сообщает 23 сентября РБК со ссылкой на местное издание Malijet, Ил-76 совершил аварийную посадку и загорелся на северо-востоке Мали в том районе, где сейчас происходит вооруженный конфликт между армией страны и повстанцами.



По данным СМИ, самолет перевозил оборудование и людей. Но данных о жертвах пока нет. Хотя на месте крушения были слышны взрывы.

Военный переворот в Мали произошел в 2021 году, и страна до сих пор находится в состоянии вооруженного конфликта. В конце лета этого года из страны ушла миротворческая миссия ООН.