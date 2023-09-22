    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, южн

    762мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    7/10

    usd96.08eur102.36

    #отЛИЧНЫЙпитер

    Напишите рассказ и выиграйте билет на «(От)Личный Петербург»

    354
    1 комментарий
    ПоделитьсяПоделиться

    Хотите первыми узнать победителей 3-го сезона нашего проекта «(От)Личный Петербург»? Голосование за номинантов закончилось, но впереди — вручение премий и связанный с этим праздник, который состоится 27 сентября, во Всемирный день туризма. Поскольку в этом году именно выбор нашей аудитории определял победителей, «Фонтанка» решила позвать читателей на торжественную церемонию. У вас есть возможность выиграть один из пригласительных билетов!

    Для этого напишите рассказ о том, что для вас Петербург. Авторы трех лучших произведений по версии редакции получат билет с правом провести с собой супруга, друга, родственника или даже ребенка — но только если он уже совершеннолетний.

    Рассказы присылайте, пожалуйста, на почту guide-spb@fontanka.ru или оставляйте в комментариях. В последнем случае сообщите, пожалуйста, альтернативный способ связи с вами. Будьте готовы предоставить свои персональные данные в случае выигрыша.

    Ждем ваших рассказов до 25 сентября включительно. Удачи!

    Фото: Изображение от bearfotos на Freepik

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    Гость22 Сен 2023 в 16:41
    Детская разводка.

    Вам надо - вы и пишите.
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close