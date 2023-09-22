Напишите рассказ и выиграйте билет на «(От)Личный Петербург»

Хотите первыми узнать победителей 3-го сезона нашего проекта «(От)Личный Петербург»? Голосование за номинантов закончилось, но впереди — вручение премий и связанный с этим праздник, который состоится 27 сентября, во Всемирный день туризма. Поскольку в этом году именно выбор нашей аудитории определял победителей, «Фонтанка» решила позвать читателей на торжественную церемонию. У вас есть возможность выиграть один из пригласительных билетов!
Для этого напишите рассказ о том, что для вас Петербург. Авторы трех лучших произведений по версии редакции получат билет с правом провести с собой супруга, друга, родственника или даже ребенка — но только если он уже совершеннолетний.
Рассказы присылайте, пожалуйста, на почту guide-spb@fontanka.ru или оставляйте в комментариях. В последнем случае сообщите, пожалуйста, альтернативный способ связи с вами. Будьте готовы предоставить свои персональные данные в случае выигрыша.
Ждем ваших рассказов до 25 сентября включительно. Удачи!