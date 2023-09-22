В станице Октябрьской Крыловского района сотрудники полиции задержали 26-летнего рабочего, который купил «сувенир» в виде боевой гранаты и подарил ее 17-летнему подростку. Об этом 22 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Мужчина работает сварщиком на одном из местных предприятий. На допросе он признался, что купил гранату в качестве сувенира в соседнем регионе. В каком именно, в ведомстве не уточнили.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт взрывных устройств» — 222 УК РФ. Ему грозит от восьми до одиннадцати лет лишения свободы.