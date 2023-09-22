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    Спецоперация на Украине

    Крым атаковали крылатые ракеты: новости СВО за 22 сентября

    Главные события за последние сутки

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    17 комментариев
    Минобороны отчиталось о пяти сбитых ракетах
    Минобороны отчиталось о пяти сбитых ракетахАртем Устюжанин / E1.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 22 сентября.

    Крым атаковали крылатые ракеты

    В эту пятницу ВСУ попытались атаковать Крым ракетой и беспилотниками самолетного типа. Атаку успешно отразили дежурные средства ПВО, сообщили в Минобороны.

    — Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа, — написали в ведомстве.

    Одна из ракет попала в здание штаба Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

    — Возле театра Луначарского упал осколок. Большая просьба: при обнаружении подобных элементов не подходить и звонить в 112, — написал Развожаев в телеграм-канале.

    В радиусе двух кварталов от территории штаба полиция выставила оцепление, позже местных жителей начали вывозить из домов.

    В Минобороны заявили, что в ходе отражения ракетной атаки средства ПВО сбили пять ракет. Также сообщается о том, что один военнослужащий пропал без вести.

    Обо всём, что происходит в Севастополе, мы рассказываем в онлайн-трансляции.

    Зеленский рассказал, сколько еще продолжится контрнаступление

    Владимир Зеленский заявил, что контрнаступление Украины продолжится и осенью, и зимой. Такое заявление он сделал во время своего визита в США, сообщает Bloomberg.

    Издание также добавляет, что Зеленский во время встречи с Байденом был крайне эмоционален и выражал недовольство нерешительностью союзников в поставке вооружения.

    — Мы сделаем всё, чтобы не останавливаться в трудные осенние дни с плохой погодой и зимой, — передает Bloomberg слова Зеленского.

    ЕС выделил Украине еще 1,5 млрд евро


    Евросоюз выделил Украине очередной транш в размере 1,5 млрд евро. Об этом сообщила в Twitter председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    — Только в этом году мы заплатили 13,5 миллиарда евро, чтобы помочь Украине поддерживать работу больниц, школ и других служб, — написала председатель Еврокомиссии.

    Урсула фон дер Ляйен также добавила, что страны ЕС и дальше продолжат поддерживать Украину.

    Кабмин направит «Защитникам отечества» грант на более чем 5 млрд рублей


    Фонд «Защитники отечества» получит более 5 миллиардов рублей от правительства. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабинета министров.

    — Правительство направит этой структуре грант в размере более 5 миллиардов рублей, что позволит оказывать поддержку и ветеранам специальной военной операции, и их близким, — заявил он.

    Мишустин также добавил, что деньги пойдут на «содействие в медицинской реабилитации, трудоустройстве и обучении, предоставлении юридической помощи, а также на целый ряд других мер, которые востребованы подопечными организации и членами их семей в каждом российском субъекте».

    В Смоленской области введут дисконтную карту для участников СВО


    В Смоленской области введут социальную дисконтную карту «Zа добро» для участников СВО и их семей. Карта появится уже 1 октября, написал глава региона Василий Анохин в телеграм-канале.

    — Карта «Zа Добро» позволит получать скидки на обучение, медицинские, парикмахерские и другие услуги, товары для дома, продукты питания от партнеров проекта, — написал он.

    Анохин также уточнил, что более 60 компаний в Смоленской области уже готовы принять участие в акции.

    В этом году Украина направит на военные расходы 54,6 млрд долларов


    Власти Украины вылетят 54,6 миллиарда долларов на военные расходы в 2023 году. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

    — В общей сложности государство направит в этом году на сектор безопасности и обороны почти 2 триллиона гривен, — написал Шмыгаль в телеграм-канале.

    Женщины-фармацевты массово увольняются на Украине


    На Украине массово увольняются женщины-фармацевты. Увольнения начались из-за начинающейся с 1 октября в стране постановки на воинский учет женщин, имеющих медицинскую или фармацевтическую специальность.

    Об увольнении сообщило издание «Страна» со ссылкой на главу ассоциации «Фармрада» Елену Прудникову.

    — Владельцы аптек в панике, люди пишут заявления и уезжают в Европу, пока им не закрыли границы. Кто будет работать — вопрос открытый, тем более что в отрасли уже и так жесткий кризис, — передает издание слова Прудниковой.

    Минобороны отчиталось о пяти сбитых ракетах
    Минобороны отчиталось о пяти сбитых ракетахАртем Устюжанин / E1.RU

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    Комментарии 17

    Вячеслав Русаков22 Сен 2023 в 20:33
    Шёл 19-й месяц маленькой победоносной СВО.....
    +2−0
    Гость22 Сен 2023 в 20:32
    Зачем Украина ведет СВО против нас? Остановись!
    +1−0
    Гость22 Сен 2023 в 20:29
    Чей бутерброд та?
    +0−0
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