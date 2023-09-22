Первый мемориал участникам СВО открылся в Ленобласти

В Ленобласти открылся первый мемориал участникам СВО. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. Мемориал находится в одной из воинских частей.
Монумент представляет собой скульптурную композицию с аркой, колоколом и разбитым сердцем. Перед скульптурой — аллея с именами погибших участников СВО. Как рассказали в пресс-службе, открытие было торжественным: с построением, военным оркестром, выносом триколора и освящением монумента.
В правительстве добавили, что готовят концепцию общедоступного мемориала, который смогут посетить все желающие. Место его установки и внешний облик будут обсуждать с участниками СВО, их семьями, общественностью и ветеранским сообществом.
Ранее в Петербурге открыли мемориальный комплекс, посвященный освобождению Ленинграда от блокады.