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    Первый мемориал участникам СВО открылся в Ленобласти

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    21 комментарий

    В Ленобласти открылся первый мемориал участникам СВО. Об этом 22 сентября сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области. Мемориал находится в одной из воинских частей.

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    Монумент представляет собой скульптурную композицию с аркой, колоколом и разбитым сердцем. Перед скульптурой — аллея с именами погибших участников СВО. Как рассказали в пресс-службе, открытие было торжественным: с построением, военным оркестром, выносом триколора и освящением монумента.

    В правительстве добавили, что готовят концепцию общедоступного мемориала, который смогут посетить все желающие. Место его установки и внешний облик будут обсуждать с участниками СВО, их семьями, общественностью и ветеранским сообществом.

    Ранее в Петербурге открыли мемориальный комплекс, посвященный освобождению Ленинграда от блокады.

    Фото: пресс-служба Ленобласти

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    Ленинградская областьСпецоперация
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    Комментарии 21

    Гость22 Сен 2023 в 16:49
    Мемориалы- это наше все! " Не скажу про живых, а покойников мы бережем"! Высоцкий
    +1−0
    Гость22 Сен 2023 в 16:49
    где принимают ставки - сколько простоит?
    +1−0
    Гость22 Сен 2023 в 16:41
    это вместо метро?
    +3−1
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