В День памяти жертв блокады в Петербурге откроют мемориал и зачтут списки погибших

В годовщину начала блокады Ленинграда в Петербурге пройдут культурные мероприятия в память о павших.
В ряд учреждений культуры 8 сентября можно будет прийти и принять участие в чтении списков погибших, назвать имена своих близких. В этом году среди таких площадок — Центральный выставочный зал «Манеж» (с 12.00 до 13.00), Военно-медицинский музей (с 11.00 до 12.30), Синагога (с 9.30 до 10.30), киностудия «Ленфильм» (с 12.00 до 13.00), Театр-фестиваль «Балтийский дом» (с 12.00 до 13.00), Эрмитаж (с 13.00 до 17.00), Русский музей (с 12.00 до 14.00), Александринский театр (с 10.00 до 12.00), Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (с 18.00 до 21.00), дворы Капеллы (с 12.00 до 15.00), Библиотека им. Маяковского и ее филиалы, а также другие библиотеки города и школы. Полный список участников есть на сайте.
Также 8 сентября в 12.00 на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие мемориального комплекса, посвященного освобождению Ленинграда от фашистской блокады. В его основе — железобетонная огневая точка, доставленная с Синявинских высот (ее еще называли «пулеметный колпак», была создана в 1941 году специалистами проектно-конструкторского бюро Главного военно-инженерного управления Красной армии). Мемориальный комплекс дополняют две 57-мм противотанковые пушки ЗиС-2.
В городе пройдет несколько концертов, посвященных траурной годовщине. Так, по соседству с Музеем обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке в 15.00 начнется выступление с участием артистов «Петербург-концерта» (6+). Со сцены будут звучать стихи и мелодии Василия Соловьева-Седого. В программе также примут участие Василий Герелло, Иван Ожогин, солистка театра Мария Елизарова, оркестр штаба Западного военного округа и вокальная студия «Либертанго».
На площади Искусств запланирован концерт «Свеча памяти» (0+), в нем прозвучит музыка Шостаковича, а также военные песни. Вход свободный, начало в 19.00.
Общедоступный хоровой концерт «Час мужества Ленинграда» в Исаакиевском соборе начнется в 20.00. Вход на него свободный. 6+
Также в этот день запланированы тематические пешеходные экскурсии музея «Разночинный Петербург» и экскурсии Музея Анны Ахматовой.
Пройтись с экскурсией можно и самостоятельно: ко Дню памяти жертв блокады Ленинграда Дом культуры Льва Лурье подготовил новую аудиопрогулку в формате телеграм-бота. Ее авторы — жители Петроградской стороны, чьи блокадные дневники изучила Софья Лурье: домохозяйки, рабочие, служащие, дети, студенты, музыканты, учителя, журналисты, учёные, художники. Маршрут включает 13 точек. Среди них, например, Левашовский хлебозавод, где не прекращалось производство хлеба, берег Малой Невки, откуда люди черпали воду, Печатный двор, откуда во время пожара ленинградцы спасали уцелевшие книги, и другие места, связанные с блокадной историей города.