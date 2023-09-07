В День памяти жертв блокады в Петербурге откроют мемориал и зачтут списки погибших

В годовщину начала блокады Ленинграда в Петербурге пройдут культурные мероприятия в память о павших.

В ряд учреждений культуры 8 сентября можно будет прийти и принять участие в чтении списков погибших, назвать имена своих близких. В этом году среди таких площадок — Центральный выставочный зал «Манеж» (с 12.00 до 13.00), Военно-медицинский музей (с 11.00 до 12.30), Синагога (с 9.30 до 10.30), киностудия «Ленфильм» (с 12.00 до 13.00), Театр-фестиваль «Балтийский дом» (с 12.00 до 13.00), Эрмитаж (с 13.00 до 17.00), Русский музей (с 12.00 до 14.00), Александринский театр (с 10.00 до 12.00), Музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме (с 18.00 до 21.00), дворы Капеллы (с 12.00 до 15.00), Библиотека им. Маяковского и ее филиалы, а также другие библиотеки города и школы. Полный список участников есть на сайте.



Также 8 сентября в 12.00 на территории Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие мемориального комплекса, посвященного освобождению Ленинграда от фашистской блокады. В его основе — железобетонная огневая точка, доставленная с Синявинских высот (ее еще называли «пулеметный колпак», была создана в 1941 году специалистами проектно-конструкторского бюро Главного военно-инженерного управления Красной армии). Мемориальный комплекс дополняют две 57-мм противотанковые пушки ЗиС-2.



В городе пройдет несколько концертов, посвященных траурной годовщине. Так, по соседству с Музеем обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке в 15.00 начнется выступление с участием артистов «Петербург-концерта» (6+). Со сцены будут звучать стихи и мелодии Василия Соловьева-Седого. В программе также примут участие Василий Герелло, Иван Ожогин, солистка театра Мария Елизарова, оркестр штаба Западного военного округа и вокальная студия «Либертанго».

На площади Искусств запланирован концерт «Свеча памяти» (0+), в нем прозвучит музыка Шостаковича, а также военные песни. Вход свободный, начало в 19.00.



Общедоступный хоровой концерт «Час мужества Ленинграда» в Исаакиевском соборе начнется в 20.00. Вход на него свободный. 6+

Также в этот день запланированы тематические пешеходные экскурсии музея «Разночинный Петербург» и экскурсии Музея Анны Ахматовой.

