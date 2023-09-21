А кувалду припрятали. В Петербурге за могилой Пригожина теперь круглосуточно наблюдает охрана

Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Неподалеку от могилы Евгения Пригожина появилась сторожка охранника. Покой главы ЧВК «Вагнер» берегут от желающих найти на кладбище сувенир. Корреспондент «Фонтанки» выясняла детали.

Спустя почти месяц после похорон на Пороховском кладбище сложнее не найти могилу Евгения Пригожина, чем найти. Таблички с указателями встречают посетителей уже через несколько метров после входа. Тех, кто хочет посетить захоронение, они сопровождают на протяжении всей дороги, поэтому заблудиться практически невозможно. « Яндекс.Карты » тоже знают нужную точку. Правда отметок « Е. В. Пригожин » на карте уже целых две, но одна из них точно ведет к тому самому месту.

Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





У администрации про появившуюся на кладбище охрану уже явно кто-то выспрашивал. После ключевых слов мужчина в синей униформе сразу отчеканил координаты:

— Щас вниз пойдете и прямо в будку упретесь.

В этот момент просочившийся с улицы светло-песочный кот запрыгнул к сотруднику администрации на стол, чем нисколько сидящего за ним не смутил.



— Прямо круглые сутки сидят?

— Да кто знает, кто за ними наблюдает-то? У них своя кухня, у нас своя, — сотрудник кладбища невозмутимо сплюнул шелуху от семечек в заранее приготовленный пакетик.

Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сторожка действительно находится совсем неподалеку от администрации Пороховского. Металлическую дверь с глазком открыл дружелюбный парень лет 25 . Внутри — стол со стулом и монитор, на котором отображается картинка с камеры, направленной прямо на могилу Пригожина.



Конкретики в разошедшиеся по телеграм-каналам слухи о краже оставленной у могилы скрипки охранник не внес: «Сегодня полиция приходила, они разбирались, вообще была ли она. Есть мысль такая, что ее поставили именно в день похорон и после похорон уже убрали. Но есть и мысль, что кто-то украл».



Чем закончилось дело (да и было ли оно), пока неясно. По крайней мере, в дежурной части Красногвардейского района, по данным «Фонтанки», информации об этом нет.

Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Кроме загадочного похитителя скрипки был и еще один желающий забрать с собой часть символики ЧВК. «Там стоит кувалда, я ее специально припрятал, потому что кувалду уже воровали. Пришел мужчина, пока охранник отходил за сигаретами. Он (вор. — Прим. ред.) в это время забрал кувалду, куда-то ее успел унести. Когда сменщик мой [уже] здесь сидел, прибежал этот мужчина, видимо, во второй раз. Начал собирать все рамки, все фотографии, всё, что есть, в пакет. И вот тогда его поймали и уже заставили показать, куда он кувалду утащил», — рассказал молодой человек.



Сам он воришек пока не наблюдал, но смотреть всё равно велено в оба. Охрана дежурит тут круглые сутки: ночью приходит сменщик, а дневной сотрудник отправляется спать в машину. Кстати, совсем недавно камеры у могилы не было и охраннику приходилось дежурить прямо на месте.

Несмотря на график и место дежурства, на работу собеседник «Фонтанки» не жалуется: «Да нормально в принципе. Спать только иногда хочется». Посетителей, говорит, много, — не заскучаешь. «Для меня немного странно, когда люди приходят и селфи делают, а так… За час — человек десять», — уточнил он.



Как рассказали «Фонтанке», за порядком на могиле Пригожина следит ООО «ЧОО ОПК». Компания зарегистрирована на 8-й линии Васильевского острова, по тому же адресу, где раньше прописывались компании с незамысловатыми алфавитными названиями «Альфа», «Бета», «Гамма», «Дельта»: в их собственниках значились Евгений Пригожин и Любовь Пригожина, «Бетой» сейчас владеет Павел Евгеньевич. Да и у самой ЧОО ОПК учредителем был Самуил Жаркой: СМИ называли его отчимом Евгения Пригожина, и он долгое время возглавлял ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг», а после и сам Пригожин. За те 15 минут, что корреспондент «Фонтанки» провела у могилы, к ней подошли трое мужчин. У одного из них явственно слезились глаза. Другие хмуро поджимали губы. Говорят, не служили, а на вопрос о том, почему решили прийти к захоронению главы ЧВК, один из посетителей кивнул: «А вот там на распечатке написано».



Лежащий прямо под крестом лист гласил: «Мы все ВАГНЕР».

Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Фото: Алина Ампелонская / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





На выходе, где продают искусственные цветы, фамилия Пригожин тоже звучала. «Да мы не к нему, у нас свои», — кивнул мужчина средних лет продавщице. По словам последней, процентов 90 сейчас на Пороховском идут в одном направлении. Правда выручки от этого больше не становится. «Розы вот покупают, как он любил, лампадки, гвоздики красные, да и всё», — поделилась она. Самого Пригожина петербурженка, кстати, помнит: ходил сюда на могилу к отцу: «Не скажешь, что человек с деньгами. Всегда скромно так… Ветровочка, джинсики. Кепка всегда у него. Ну, разве что охранник с ним был».



Нынешняя охрана собирается пробыть с Пригожиным минимум до октября. Видимо, ближайший ориентир это конкретная дата: в следующем месяце с момента авиакатастрофы в Тверской области пройдет 40 дней .



Алина Ампелонская

