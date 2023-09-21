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    Форт «Кроншлот» увидел свет. Впервые за 319 лет

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    Подсветка зажглась на старейшем фортификационном сооружении Кронштадта впервые за его 319-летнюю историю. Чтобы подобрать точное и эффективное освещение форта «Кроншлот», пришлось провести ряд экспериментов. Специалисты изучали, как тени ложатся на стены, как работают световые приборы и как правильно подбирать спектр яркости света.

    Разработанный проект освещения форта «Кроншлот» включает в себя различные режимы освещения, включая будничный и праздничный.

    Архитектурную подсветку получат и маяки форта – Верхний и Нижний Николаевский, на которых вчера также протестировали световые сценарии.

    Всего по периметру форта установят более 500 светильников, включая около 200 светильников для Николаевской батареи и 25 светильников для маяков.

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    «Свет – такой инструмент, который в случае «пересвета» съедает фактуру и текстуру и способен превратить кирпич в пластмассу, – рассказывает разработчик концепции освещения Наталья Быстрянцева. – Для исторической архитектуры очень важно дозировать яркость света, чтобы все объекты правильно «читались» и не происходило искажения восприятия материалов. В городе все объекты освещены с завышенной яркостью – более 30 кандел на м2 – так как есть свой световой фон яркости. На форте же нет фона засветки, фон черный, поэтому в данном случае яркость необходимо занижать и четко дозировать, чтобы объект не светился как фонарь».

    К 2026 году отреставрированный памятник всемирного наследия ЮНЕСКО планируется открыть для посещения.

    «Мы рассчитываем, что первый кронштадтский форт станет новым центром морского церемониала, – отмечает соорганизатор проекта «Остров фортов» Марика Коротаева. – Там создается площадка для торжественных мероприятий. Прорабатываем с городом Санкт-Петербургом вопрос открытия на «Кроншлоте» ЗАГСа или, по крайней мере, филиала. Неженатая часть нашего офиса, можно сказать, дала обет безбрачия до тех пор, пока у нас не появится возможность узаконить отношения на самом красивом форте Кронштадта».

    Помимо ЗАГСа на «Кроншлоте» должны появятся музейный комплекс, посвященный истории форта, ресторан, сувенирный магазин и кинотеатр.

    Напомним, реставрация форта «Кроншлот» проходит в рамках проекта «Остров фортов». Самый большой в России парк, посвященный военно-морскому флоту, – участник премии «(От)личный Петербург» в 2023 году. Он борется за победу в номинациях «Доблесть и слава» и «Петербург с воды». Итоги голосования подведут уже в сентябре в ходе торжественной церемонии.

    На странице проекта вы можете найти самые разные маршруты по Петербургу: кирпичный, сказочный и, конечно, гастрономические.

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