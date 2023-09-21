Форт «Кроншлот» увидел свет. Впервые за 319 лет

Подсветка зажглась на старейшем фортификационном сооружении Кронштадта впервые за его 319-летнюю историю. Чтобы подобрать точное и эффективное освещение форта «Кроншлот», пришлось провести ряд экспериментов. Специалисты изучали, как тени ложатся на стены, как работают световые приборы и как правильно подбирать спектр яркости света.



Разработанный проект освещения форта «Кроншлот» включает в себя различные режимы освещения, включая будничный и праздничный.



Архитектурную подсветку получат и маяки форта – Верхний и Нижний Николаевский, на которых вчера также протестировали световые сценарии.

