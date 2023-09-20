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    Театры

    Путин договорился с попечительским советом Мариинки увеличить финансирование театра

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    В ходе встречи президента России с членами попечительского совета Мариинского театра 20 сентября в Петербурге, участники договорились увеличить финансовую поддержку учреждения культуры. Об этом решении, принятом на закрытой части заседания, рассказал журналистам Алексей Кудрин, занимающий должность советника по корпоративному развитию «Яндекса». Он не назвал конкретных сумм.

    По словам Кудрина, которые приводит ТАСС, нынешняя поддержка театра спонсорами «уже немаленькая, поэтому она не вырастет в разы, но она будет достаточной».

    На заседании обсуждались также вопросы развития театра после сокращения возможностей для гастролей. В частности, прозвучало, что коллектив будет больше выступать в городах России.

    Валерий Гергиев также говорил о работе филиалов Мариинского театра по стране и связанных с этим вопросах мобильности артистов.

    «Да, Владивосток — это не близкий филиал, — сказал дирижер. — Мы думаем, и с «Аэрофлотом» уже у нас есть принципиальная договорённость, и с РЖД — здесь Олег Белозёров. Мы проходим иногда 33, иногда 38, а иногда 40 с чем-то городов одним движением. Согласитесь, что это то, что редко происходит или происходило когда-либо на нашей матушке-земле. Буду с уверенностью думать о том, что мы сохраним и человеческий костяк. Поддержка артистам необходима. Она стала более остро сегодня о себе напоминать, эта необходимость. Мои слова благодарности — всем».

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    Мариинский театрФинансированиеПрезидентВалерий Гергиев
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