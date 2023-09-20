Памфилова заявила о возможности многодневного голосования на выборах президента

Выборы президента России в 2024 году могут продлиться несколько дней. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова 20 сентября. Ее цитирует РИА Новости.



«Мы не от хорошей жизни придумали в свое время многодневное голосование — была пандемия. Система очень динамична, и в зависимости от внешних факторов мы быстро выдвинули предложение и смогли это осуществить», — ответила на вопрос журналистов глава ЦИК.



Памфилова добавила, что нельзя игнорировать запросы общества. По ее словам, после введения многодневного голосования избиратели почувствовали, насколько это удобно.

