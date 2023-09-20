Памфилова заявила о возможности многодневного голосования на выборах президента

Выборы президента России в 2024 году могут продлиться несколько дней. Об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова 20 сентября. Ее цитирует РИА Новости.
«Мы не от хорошей жизни придумали в свое время многодневное голосование — была пандемия. Система очень динамична, и в зависимости от внешних факторов мы быстро выдвинули предложение и смогли это осуществить», — ответила на вопрос журналистов глава ЦИК.
Памфилова добавила, что нельзя игнорировать запросы общества. По ее словам, после введения многодневного голосования избиратели почувствовали, насколько это удобно.
Согласно действующему избирательному законодательству, выборы президента России должны пройти 17 марта 2024 года. Ранее сенатор Андрей Клишас заявлял, что ЦИК и Совет Федерации работают над поправками в закон о выборах главы государства. По заверениям Клишаса, изменения будут незначительными.