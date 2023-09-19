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    Подрезал на КАД и выстрелил из окна. В Кудрово задержали молодого пассионария

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    Петербургская полиция разбирается в обстоятельствах дорожного конфликта на КАД. Подробности стали известны «Фонтанке» 19 сентября.

    Минувшим вечером к правоохранителям обратился 27-летний петербуржец. По его словам, вечером 17 сентября на развязке внутреннего кольца с Колтушским шоссе его подрезала белая «Чери», из окна высунулся человек и выстрелил в его сторону. Заявитель смог назвать номер машины обидчика — петербургский.

    Через несколько часов машину тормознули в Кудрово, за рулём находился 23-летний мужчина. Его задержали и доставили в полицию. Про него известно, что он гражданин Узбекистана, летом приехал в Петербург на заработки, состоит на миграционном учете, зарегистрирован в Шушарах. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и о возбуждении уголовного дела.

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