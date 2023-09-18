Путин наградил Хабенского орденом Почета

Худрук МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский награжден орденом Почета. Указ Владимира Путина о награждении 18 сентября опубликован на портале правовой информации.
Уточняется, что актер удостоен ордена «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».
Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В середине 1990-х годов работал в московском театре «Сатирикон», затем в Академическом театре имени Ленсовета. В 2002-м дебютировал на сцене МХТ имени А. П. Чехова, с октября 2021 года — худрук этого театра.
Константин Хабенский исполнил более 60 ролей в различных фильмах и сериалах.