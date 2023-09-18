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    Путин наградил Хабенского орденом Почета

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    16 комментариев

    Худрук МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский награжден орденом Почета. Указ Владимира Путина о награждении 18 сентября опубликован на портале правовой информации.

    Уточняется, что актер удостоен ордена «за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

    Хабенский родился 11 января 1972 года в Ленинграде, окончил Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В середине 1990-х годов работал в московском театре «Сатирикон», затем в Академическом театре имени Ленсовета. В 2002-м дебютировал на сцене МХТ имени А. П. Чехова, с октября 2021 года — худрук этого театра.

    Константин Хабенский исполнил более 60 ролей в различных фильмах и сериалах.

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    Комментарии 16

    Гость18 Сен 2023 в 21:42
    Мда, не иноагент. Жаль.
    +1−0
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