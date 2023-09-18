Голосование за лучшие места любимого города продолжается

По многочисленным просьбам читателей и участников проект «(От)Личный Петербург» продолжает принимать голоса за номинантов одноименной премии. Спешите выбрать лучших из лучших — тех, которым «Фонтанка» вручит награды.
Напомним, что голосовать можно по одному разу в каждой номинации — в этом году их у нас тринадцать. Но сначала надо авторизоваться одним из трех предложенных образов — это обязательно. Торопитесь! Высказать свое мнение и выбрать любимое из предложенных мест или действий можно будет только до конца среды, 20 сентября.