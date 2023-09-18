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    #отЛИЧНЫЙпитер

    Голосование за лучшие места любимого города продолжается

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    2 комментария

    По многочисленным просьбам читателей и участников проект «(От)Личный Петербург» продолжает принимать голоса за номинантов одноименной премии. Спешите выбрать лучших из лучших — тех, которым «Фонтанка» вручит награды.

    Напомним, что голосовать можно по одному разу в каждой номинации — в этом году их у нас тринадцать. Но сначала надо авторизоваться одним из трех предложенных образов — это обязательно. Торопитесь! Высказать свое мнение и выбрать любимое из предложенных мест или действий можно будет только до конца среды, 20 сентября.

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