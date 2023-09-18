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    Школьники младших классов выберут сказочного президента на «Разговорах о важном»

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    К 30-летию создания Центризбиркома для школьников первых-вторых классов проведут внеурочное занятие «Разговоры о важном», на котором детям предложат выбрать президента сказочной страны. Занятие назначено на 25 сентября, следует из опубликованных на сайте курса материалов.

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    Среди кандидатов:

    • Карабас-Барабас — он обещает организовать большую сцену и хорошую зарплату.
    • Золушка, которая утверждает, что преобразить жизнь можно благодаря труду и что семейный очаг должен согревать каждую семью.
    • Лиса Алиса — кандидат обещает юным избирателям новый идеальный город с игровыми автоматами и полями чудес, которые «увеличат капитал во много раз».
    • Баба-яга опирается на свой богатый опыт. Она обещает организовать здоровое питание и грозит «и лешего заставить работать».
    • Винни-Пух в своей предвыборной речи говорит, что даст каждому избирателю горшочек с медом и воздушный шарик. Также сказочный медведь утверждает, что «всё достанет, со всеми договорится».

    «Разговоры о важном» — внеклассный урок, который ввели в школах еще в прошлом учебном году. На 2023–2024 запланировано 34 занятия по 30 минут. Занятия часто соотносятся с каким-либо праздником или датой: День учителя, День народного единства, 165 лет со дня рождения Циолковского. Чем грозит прогул этого урока — в материале «Фонтанки».

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Разговоры о важномШколыВыборы президента
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