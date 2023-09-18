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    Россиянам начнут продавать лекарства в рассрочку онлайн

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    Интернет-сервис «Сбер Еаптека» готовится к открытию продаж лекарств в рассрочку онлайн. Об этом 18 сентября пишет газета «Ведомости» со ссылкой на два источника. Информацию подтвердил представитель «Сбер Еаптека», уточнив, что для развития данного проекта будет запущен специальный сервис.

    Отмечается, что сейчас онлайн-рассрочку предоставляют маркетплейсы, но она действует только на биологически активные добавки. Запуск нового сервиса связан с желанием занять свободную на рынке нишу — продавать в рассрочку лекарственные препараты в онлайн-формате.

    По данным газеты, в рознице такая услуга уже существует, но не пользуется большой популярностью. К примеру, по карте Совкомбанка можно оформить лекарства в рассрочку в аптеках «Доктор Столетов», «Планета здоровья» и «Аптека фарма».

    Запрос редакции «Ведомостей» в адрес компаний остался без ответа.

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