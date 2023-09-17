Колючая проволока и перегороженный проезд. Что происходит на границе с Эстонией в Нарве

В Эстонии на границе с Россией на мосту со стороны Нарвы заметили, как там натягивают колючую проволоку, а проезд перегорожен автомобилями, пишет 47News. Очевидцы пишут про «учения».
Эстония объявила, что автомобилям, зарегистрированным в России, проезд через границу будет запрещен с 10 часов утра 13 сентября. Такие же ограничительные меры ввели и другие страны Балтии, а также Польша.
Чуть позже аналогичные меры ввела на своей границе и Финляндия. Как сообщило управление пограничного контроля Суоми, в первый день действия режима пассажиропоток на российско-финской границе упал на 7,3%.