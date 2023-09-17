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    В первый день запрета на провоз российских машин пассажиропоток на границе с Финляндией упал на 7%

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    По итогам субботы, 16 сентября, первого дня, когда начал действовать запрет на провоз автомобилей с российскими номерами на территорию Евросоюза, пассажиропоток на российско-финской границе упал на 7,3%. Об этом со ссылкой на данные пограничной охраны Финляндии сообщает РИА Новости.

    «Всего через пункты пропуска на юго-востоке Финляндии в субботу, 16 сентября, границу пересекли около 3929 человек по сравнению с неделей ранее, когда 9 сентября границу пересекли около 4237 (-7,3%)», — цитирует агентство погранохрану.

    О том, что Финляндия вслед за странами Балтии ввела запрет на проезд машин, зарегистрированных в России, 15 сентября рассказала глава МИД этой страны Элина Валтонен. Также стало известно, что Финляндию до 16 марта 2024 года должны покинуть все машины с российскими номерами. Подробнее о том, что теперь будет, читайте на «Фонтанке».

    Отметим, что с 16 сентября въезд на свою территорию для машин с российскими номерами закрыла и Польша.

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