В первый день запрета на провоз российских машин пассажиропоток на границе с Финляндией упал на 7%

По итогам субботы, 16 сентября, первого дня, когда начал действовать запрет на провоз автомобилей с российскими номерами на территорию Евросоюза, пассажиропоток на российско-финской границе упал на 7,3%. Об этом со ссылкой на данные пограничной охраны Финляндии сообщает РИА Новости.



«Всего через пункты пропуска на юго-востоке Финляндии в субботу, 16 сентября, границу пересекли около 3929 человек по сравнению с неделей ранее, когда 9 сентября границу пересекли около 4237 ( -7,3% )», — цитирует агентство погранохрану.