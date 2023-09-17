«Родители сумели меня влюбить в Ленинград». Город детства Николая Добронравова

Известный поэт Николай Добронравов, автор десятков самых известных в стране песен, скончался после долгой болезни 17 сентября 2023 года в возрасте 95 лет.

Николай Добронравов Фото: Вадим Тараканов/ИТАР-ТАСС Поделиться Поделиться





Родился поэт в Лениграде в 1928 году. Его родители перед войной были арестованы, отец погиб в ГУЛАГе, а воспитанием мальчика занималась его бабушка. Именно семья привила мальчку огромную любовь к искусству и к театру. Свой творческий путь он начинал как актер в театре Юного Зрителя и потом лишь волею судьбы посвятил свою жизнь поэзии. О том, как он пришел в выбору профессии, и какую роль в этом сыграл Ленинград, Николай Добронравов рассказывал в интервью радио «Спутник» в авторской передаче Дианы Берлин.



«Родился я на набережной Лейтенанта Шмидта в Ленинграде, на Васильевском острове. Недалеко от памятника Крузенштерну. И уже потом, когда я работал в театре, одной из первых ролей, которую я получил, была роль Крузенштерна (в пьесе Эдварда Радзинского «Мечта моя… Индия» — ред.). И поэтому я ездил в Ленинград, смотрел, и у меня даже остались снимки — я на фоне памятника Крузенштерну, ведь мне надо было его образ воссоздать на сцене. Войну я встретил в Ленинграде. К счастью, меня уже в июле месяце эвакуировали. Но в нашей квартире осталась бабушка, которая пережила потом всю блокаду. Первую зиму, которую я провел в эвакуации у своей тети в Нижнем Новгороде, это был самый страшный год в моей жизни. В смысле голода, потому что кроме 300 граммов хлеба у нас с ней тогда не было ничего. Тетка моя была учительница, и никаких приработков у нее не было.

Именно в Ленинграде я встретился впервые с прекрасным. Первые детские впечатления сохранились на всю жизнь. И надо сказать, что этому городу я предан по сей день. Как говорил Пушкин: «Родился на брегах Невы, где, может быть, родились вы. Или блистали, мой читатель. Там некогда гулял и я, но вреден Север для меня».

Мои родители, когда я был совсем маленький, сумели меня влюбить в город. Также, как у Пушкина, они в Летний сам гулять водили. Сразу же стали водить по театрам. Первое — когда мне было лет семь, наверное, меня привели в Мариинский театр.

Я никогда не забуду театральные впечатления детства, сильнейшие, — это уже Александринка, Драматический театр, спектакль «Дворянское гнездо» по Тургеневу, где были все звезды тогдашней Александринки: Корчагина-Александровская, Мичурина-Самойлова, — великие и легендарные фамилии. Но самое большое впечатление на меня произвел Николай Симонов.

Вы знаете, почему? Потому что там же в Ленинграде я посмотрел фильм «Петр I». Где Симонов играл Петра I — такого отважного, императора. И вдруг на следующий день я попал в Александринский театр, и там увидел «Дворянское гнездо», где Симонов играл Лаврецкого. Необыкновенный, удивительный, непостижимый контраст между ролью Петра I и мягкого, интеллигентного дворянина Лаврецкого! И вот тогда я понял, что такое актерская профессия. И это, может быть меня подвигло в дальнейшем к тому, что эта профессия для меня оказалась самой великой.

Поэтому я очень благодарен своим родителям и впоследствии своей бабушке за все мое детство и первые встречи с искусством — театром, оперой, — это все замечательный город Ленинград. И потом, когда я приезжал в Ленинград, — я уже жил в Москве, но постоянно приезжал, потому что там жила моя бабушка».