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    «Это всё чиновничьи сказки, что мы сегодня-завтра заживем как в раю». Экономисты — о снижении цен на лосось и краба и дорогом мясе

    Вместе с экономистом и маркетологом разбираемся, где сказки, а где реальность

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    Лосось может подешеветь на 10–25%
    Лосось может подешеветь на 10–25%Фото: Илья Бархатов / 74.RU
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    Осенью на прилавках могут обновиться ценники на лосось. По данным «Известий», стоимость рыбы снизится на 10–25%. Подешеветь может и краб. Редакция MSK1.RU поговорила с известными экономистами и маркетологами о том, действительно ли морепродукты станут доступнее для россиян и как изменится спрос на них.

    Деликатес перестанет быть деликатесом?

    Не так давно цены на курицу и свинину достигли рекордных значений. Вслед за ними подорожала шаурма, гречка и вино. В условиях кризиса, кажется, скоро подорожает и воздух. Однако внезапно ритейлеры принесли россиянам хорошие новости — на прилавках магазинов этой осенью появится подешевевший лосось. В рамках проекта «Камчатская рыба» ритейлеры планируют без посредников закупать лососевые у рыбаков и продавать их с минимальной наценкой.

    Скидки — это хорошо, но станет ли действительно лосось доступнее курицы? По мнению экономиста Никиты Кричевского, планы закупщиков — это лишь «чиновничьи сказки». Главная проблема в реализации дешевого лосося — логистика и отсутствие мощностей.

    — Цены не упадут, потому что центральные регионы получают рыбу не с Дальнего Востока, а с севера — с Мурманска. Все разговоры, что мы завалим всех лососем, упираются в то, что у нас нет достаточного количества рефрижераторов. У нас нет достаточных мощностей, чтобы всех закидать рыбой, — добавил Кричевский в разговоре с MSK1.RU.

    «Затраты на логистику "съедят" скидку. С Дальнего Востока мы пригоним рефрижератор, но его надо обратно поставить. Он что, порожняком пойдет?»
    Никита Кричевский, экономист

    — Это какая будет цена за транспортировку? Так что все эти 20–25% съедятся, — добавил он. — Это всё чиновничьи сказки, что мы сегодня-завтра заживем как в раю. Не заживем.

    Более того, при прямых поставках у производителя увеличатся издержки, а значит, и конечная цена продукта станет выше, рассказал MSK1.RU президент Гильдии маркетологов Игорь Березин.

    — Товаропроводящая сеть выполняет очень полезную функцию, связанную с поставкой, хранением, ритмичностью поставок. Есть опыт самостоятельной торговли любыми производителями — от сыра до мясных продуктов. Зайдите в любой фермерский магазин производителя колбасы или сыра и увидите, что там цены выше, чем в супермаркете. Масштабы никто не отменял, — добавил Березин.

    «Когда небольшой производитель пытается на себя взвалить еще издержки, связанные с доставкой, работой и розницей, издержки получаются только выше»
    Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов

    Крабовый вопрос

    По словам президента группы-добытчика краба «Антей» Ивана Михнова, килограмм краба-стригуна сейчас можно купить за 500–600 рублей — дешевле раков. Но цена продукта в интернет-магазинах варьируется от 1000 до 3000 рублей. Доступные и качественные крабы на прилавках для россиян скорее призрачная мечта, отметил экономист Кричевский.

    — Участники крабового рынка отмечают, что наблюдается совершенно гигантская афера с крабами. Поставляют их в огромном количестве. Цена их колеблется в районе 1,5–2,5 тысячи рублей за килограмм. 500–600 рублей за килограмм — таких цен не бывает. Афера заключается в том, что везут неликвид, — добавил Кричевский. — Ты открываешь клешню, а там внутри ничего. Жалкие остатки, ошметки.

    Крабы — продукт экзотический. В условиях низких доходов спрос на них минимальный, а большинство россиян даже не следит за изменением ценников (разве что на крабовые палочки). Поэтому деликатес вряд ли сможет войти в нашу культуру потребления, добавил Кричевский.

    «Гораздо интереснее покупать консервированное мясо краба. Оно есть, но стоит громадных денег»
    Никита Кричевский, экономист

    — Если раньше нас устраивал кусок мяса с костями и жилами, то сегодня мы уже такое не возьмем. Мы скорее возьмем полуфабрикат. То же самое с крабами: клешни сейчас интересны, но мало кому нужны, мяса в них немного, — отметил экономист.

    «Качественная» реклама

    Опрошенные MSK1.RU эксперты сошлись во мнении, что заявления о снижении цен на морепродукты — это лишь маркетинговый ход и способ успокоить россиян на фоне подорожания базовых потребительских продуктов. По словам экономиста Николая Кульбаки, сильных изменений на рынке мы не увидим.

    — Это хороший пример того, как создать ощущение того, что что-то не растет в цене. Можно объявлять всё что угодно, создавая благоприятный информационный фон — якобы у нас сокращаются на что-то цены. Но к реальности это не имеет никакого отношения, — отметил Кульбака в разговоре с MSK1.RU.

    Цены меняются не только на еду, но и на топливо. Мы обсудили с экспертами, когда остановится рост цен на бензин и ждать ли россиянам и дефицит топлива.

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    Лосось может подешеветь на 10–25%
    Лосось может подешеветь на 10–25%Фото: Илья Бархатов / 74.RU

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