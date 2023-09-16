От старейшего завода до монастыря. Кирпичный маршрут по Петербургу

Архитектура нашего города — это не только колонны и лепнина, но еще и красный кирпич. Вы обращали внимание, что им отделаны не только промышленные постройки, но и дореволюционные дома и даже храмы? «(От)Личный Петербург» предлагает отправиться на прогулку по историческим фабрикам и по пути посмотреть на другие красивые здания из этого материала.
Самый старый завод
Пр. Обуховской Обороны, 120 К
Давайте начнем прогулку с посещения старейшего предприятия Петербурга. Оно находится на проспекте Обуховской Обороны. На его месте когда-то проходила Шлиссельбургская дорога, соединявшая град Петров с Архангельском.
Еще в конце XVIII века вдоль тракта начали строить первый русский завод текстильного машиностроения — Александровскую казенную мануфактуру. В середине XIX века фабрику, выпускавшую ткани, скатерти и парусину, упразднили из-за убытков. И вот тогда на этом месте возник Обуховский сталелитейный и пушечный завод.
Именно здесь из металла отливали носовую пушку крейсера «Аврора», детали для «катюш» и «максимов», а еще создавали наземное оборудование для космической системы «Энергия-Буран».
Подойдите к территории завода по проспекту Обуховской Обороны и поглядите на кирпичный корпус орудийной мастерской. Осмотрите огромный световой фонарь на крыше — только представьте, сколько в здании благодаря ему естественного света! Обязательно посетите музей на территории завода — там можно даже заказать пешеходную экскурсию.
Это место лучше разглядывать с расстояния!
Наб. Обводного канала, 138
Переместимся на набережную Обводного канала — в еще один район с богатым промышленным прошлым. Отличный вид откроется, если подойдете к реке со стороны улицы Циолковского. Глядя на многочисленные кирпичные дома, мысленно перенеситесь на полтора столетия назад: попробуйте увидеть спешащих на завод рабочих и услышать гул механизмов…
Фабрики и заводы начали массово вырастать на берегах искусственно вырытого Обводного канала в XIX веке. Не удивляйтесь: на тот момент это была окраина, так что такое размещение вредных производств не вызывало вопросов. У канала сразу появилась транспортная функция: по нему к предприятиям подвозили грузы. В него же сбрасывали сточные воды.
Перед вами длинное здание с арками с башенкой, относившееся к огромной мануфактуре «Треугольник». Во второй половине XIX века здесь производили дешевые резиновые калоши высокого качества, известные даже в Европе. Сперва «Треугольник» занимал небольшую территорию, но затем его собственники начали выкупать все соседствующие предприятия. В советские времена «Красный треугольник» разросся еще больше.
Сегодня постройки постепенно разрушаются, и судьба их пока не определена. По территории лучше не ходите — там очень опасно. К тому же у «Фонтанки» есть подробный фоторепортаж изнутри.
А вот сюда смело заходите отдохнуть
Кожевенная линия, 30
Другой в прошлом промышленный район находится в южной части Васильевского острова. В Чекушах с конца XVIII века размещалось кожевенное производство.
Приезжайте на Кожевенную линию и дойдите до особняка Брусницыных. Поглядите на крытые мостики, соединяющие противоположные производственные корпуса. Эти земельные участки семья Брусницыных приобрела в середине XIX века — и постепенно их завод вырос в крупнейшее кожевенное предприятие в стране. Краснокирпичные корпуса, которые вы видите перед собой, сохранились до наших времен.
Советуем обязательно подойти ко входу на Кожевенной, 30, и зайти внутрь квартала — недавно его преобразили в общественное пространство. Раньше здесь сновали рабочие, а в воздухе витал запах кожи и дубильных веществ. Сегодня здесь магазины, рестораны, культурные площадки и места для занятий спортом.
Дом с циркулями, шестеренками и медведями
Ул. Достоевского, 40–44
А теперь перенесемся в центр, на улицу Достоевского, 40–44. Перед нами снова фабричное здание. Но только посмотрите, насколько оно отличается от предыдущих! Фасад украшен изображениями циркулей, молотков, гаечных ключей, шестеренок и кранов, а вход — бронзовыми скульптурами медведей. Оригинальные держатели фонарей сделали на заводе чугунного литья Ф. К. Сан-Галли специально для украшения дома. О них «Фонтанка» уже писала здесь.
Этот бывший механический завод когда-то принадлежал саксонскому инженеру Курту Зигелю. В здании, выходящем на ул. Достоевского (тогда Ямскую улицу), располагались мастерские, контора и магазин. На противоположной стороне — жилые помещения.
А если вы свернете на Социалистическую улицу, а потом снова направо, увидите невероятной красоты особняк на Марата, 63. В этом доме в стиле французского ренессанса жил собственник завода.
Здесь производили телеграфные станции и телефонные аппараты
Ул. Яблочкова, 12
Что же интересного найдем в других районах? Отправимся на Петроградскую сторону — на улицу Яблочкова, 12.
Это здание было построено уже в 1910–1911 годах. Если чувствуете, что оно отличается от всех остальных, уже увиденных нами, — вы правы. Есть в нем что-то от модного в предреволюционном Петербурге модерна: окна разной формы, чередование разных отделочных материалов…
Когда-то фабрика именовалась «Электромеханическим заводом Н. К. Гейслер и К». Тут производили телеграфные станции, телефонные аппараты и коммутаторы, приборы пожарной сигнализации. В советское время предприятие переименовали в завод имени А. А. Кулакова.
Дом напротив тюрьмы
Наб. р. Мойки, 112
Во второй половине XIX века «кирпичный» стиль распространился на жилые дома. Это логично: украшать здания пышной лепниной в условиях петербургского климата было непрактично. Специально для облицовки доходных домов на заводах начинают изготавливать красивые гладкие кирпичи.
Пример кирпичного жилого дома вы найдете на набережной реки Мойки, 112. Архитектора Виктора Шретера — автора и бывшего владельца здания — называли мастером именно этого стиля. На первых четырех этажах собственного доходного дома он устроил квартиры, а на пятом — три мастерские для художников. Именно для их удобства в мансарде пробили огромные окна.
Попробуйте догадаться, зачем дом украсили такими странными угловатыми эркерами? Виноват остров напротив и располагавшаяся на нем тюрьма морского ведомства. Вряд ли нашлись бы желающие арендовать квартиру, выходящую окнами прямиком на решетки. Благодаря эркерам из комнат были видны Адмиралтейство и красивый портал Новой Голландии.
Бывшая редакция историко-литературного журнала
Ул. Чехова, 6
В фешенебельной Литейной части Петербурга тоже легко найти кирпичные дома. Взять хоть адрес: ул. Чехова, 6.
Стрельчатые арки и остроконечные башенки намекают на готику. У здания весьма интересное прошлое. Оно принадлежало известному дореволюционному издателю Александру Суворину. Прямо в этом доме находились редакции нескольких газет, журнала «Исторический вестник» и адресно-справочной книги «Весь Петербург».
Дом с драконами на лестнице
2-я линия В.О., 23
По-настоящему дорогое кирпичное здание найдете на 2-й линии Васильевского острова, 23. Для него отделочный материал завозили уже из Европы. Углепромышленник Бекель не жалел денег для собственного дома. На фасадах вы увидите не только кирпич, но и гранит, керамику, кованые металлические украшения. А внутри мраморную парадную лестницу, цветные витражи и зимний сад.
Помещения в доме за высокую цену сдавались под конторы городским фабрикам. Тут размещались офисы Невского стеаринового и Калинкинского пивоваренного заводов, Товарищества паровых русских маслобоен.
Практически сразу после революции здание занял Гидрологический институт. К счастью, внутри до наших дней уцелели деревянные входные двери, изготовленный в берлинской мастерской аллегорический витраж и металлические балясины в виде драконов на парадной лестнице.
Здесь перед рабочими выступал Ленин
Большой пр. В.О., 82
В другой стороне Васильевского острова — в Гавани — таких богатых домов не встретишь. В конце XIX века тут жили заводские рабочие, моряки и хулиганы. Квартиры стоили в три раза дешевле, чем в «цивилизованной» восточной части района.
Кирпичным домом на Большом проспекте В.О., 82, в начале XX века владела женщина необычной для того времени профессии — врач Антонина Еремеева. Хоть ей и принадлежало несколько домов на Васильевском острове, какое-то время она жила здесь — в неоготическом краснокирпичном здании, спроектированном ее супругом-архитектором.
В этом доме проживали в основном рабочие Балтийского судостроительного завода, расположенного по соседству. На первом этаже работал клуб, в котором в 1906 году выступил Владимир Ульянов. А потом в 1918-м рабочие завода одними из первых мобилизовались в Красную армию и отправились на Гражданскую войну.
Тут покоятся мощи Иоанна Кронштадтского
Наб. р. Карповки, 45
Последний адрес нашего маршрута — на Петроградской стороне: на набережной реки Карповки, 45. Это Иоанновский монастырь — одно из самых потрясающих кирпичных зданий.
Монастырь был основан в 1900-м, а спустя год освящен Иоанном Кронштадтским — одним из самых популярных в народе священников рубежа XIX и XX веков. Здесь же в храме-усыпальнице покоятся его мощи. В дореволюционных газетах встречались сообщения россиян, которые уверяли, что возле его гробницы исцелялись от различных болезней.
После революции вход в усыпальницу замуровали, почти всех монахинь арестовали и сослали в Казахстан, а духовника Иоанна Кронштадтского расстреляли. В советское время в зданиях на территории монастыря успели поработать трудовая коммуна, клуб, мелиоративный техникум, общежитие, швейный цех, квартиры, театр, ДОСААФ, вычислительный центр… Только в 1989 году монастырь вернули епархии.