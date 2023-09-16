От старейшего завода до монастыря. Кирпичный маршрут по Петербургу

Наб. Обводного канала, 138

Переместимся на набережную Обводного канала — в еще один район с богатым промышленным прошлым. Отличный вид откроется, если подойдете к реке со стороны улицы Циолковского. Глядя на многочисленные кирпичные дома, мысленно перенеситесь на полтора столетия назад: попробуйте увидеть спешащих на завод рабочих и услышать гул механизмов…



Фабрики и заводы начали массово вырастать на берегах искусственно вырытого Обводного канала в XIX веке. Не удивляйтесь: на тот момент это была окраина, так что такое размещение вредных производств не вызывало вопросов. У канала сразу появилась транспортная функция: по нему к предприятиям подвозили грузы. В него же сбрасывали сточные воды.



Перед вами длинное здание с арками с башенкой, относившееся к огромной мануфактуре «Треугольник». Во второй половине XIX века здесь производили дешевые резиновые калоши высокого качества, известные даже в Европе. Сперва «Треугольник» занимал небольшую территорию, но затем его собственники начали выкупать все соседствующие предприятия. В советские времена «Красный треугольник» разросся еще больше.