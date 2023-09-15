Как вложить деньги в искусство. Инструкция для «чайников»

На произведения искусства не влияют колебания фондового рынка и скачки цен на нефть. Мировой арт-рынок стабильнее держит цены, чем даже недвижимость. Как отмечает агентство Knight Frank, по итогам 2022 года этот сегмент рынка вырос на 29% и стал лидером роста. По прогнозам экспертов, растущая тенденция сохранится — и по итогам 2023 года 59% состоятельных людей выберут арт-инвестирование.



Согласно отчету Citi, за последние 25 лет произведения искусства эпохи модернизма по доходности на 174% обогнали фондовый индекс S&P 500, куда входят акции 500 самых крупных публичных компаний США.



При этом складывать все яйца в одну корзину не надо. Инвестору стоит рассматривать арт-рынок как способ диверсифицировать риски и расширить портфель.