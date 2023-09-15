Как вложить деньги в искусство. Инструкция для «чайников»

Как инвестировать в предметы искусства и не прогадать? Один из возможных вариантов — аукцион. Как работают инвестиции в искусство и какие лоты можно с прибылью продать на торгах, рассказывают специалисты Российского аукционного дома (РАД).
Как работают инвестиции в искусство?
На произведения искусства не влияют колебания фондового рынка и скачки цен на нефть. Мировой арт-рынок стабильнее держит цены, чем даже недвижимость. Как отмечает агентство Knight Frank, по итогам 2022 года этот сегмент рынка вырос на 29% и стал лидером роста. По прогнозам экспертов, растущая тенденция сохранится — и по итогам 2023 года 59% состоятельных людей выберут арт-инвестирование.
Согласно отчету Citi, за последние 25 лет произведения искусства эпохи модернизма по доходности на 174% обогнали фондовый индекс S&P 500, куда входят акции 500 самых крупных публичных компаний США.
При этом складывать все яйца в одну корзину не надо. Инвестору стоит рассматривать арт-рынок как способ диверсифицировать риски и расширить портфель.
Почему стоит вкладываться в искусство?
Рекордная стоимость антиквариата на мировых аукционах привлекает в эту сферу все больше инвесторов, рассматривающих арт-рынок как интересное вложение. Часто он приносит более серьезную прибыль, чем другие отрасли.
Так, полотно Николая Рериха «Лхамо» на аукционе Sotheby’s в 1998 году было продано за 30 тысяч фунтов стерлингов. Через 14 лет, в 2012-м, на том же Sotheby’s за картину заплатили в 16 раз дороже — 500 тысяч фунтов стерлингов.
Картина «Мифологический сюжет» кисти Александра Яковлева за 12 лет выросла в цене в 54 раза. На аукционе Phillips в Лондоне в 1996 году ее купили за 2,6 тысячи фунтов стерлингов, а в 2008 году на аукционе Sotheby’ продали за 145 тысяч.
Инвестиции в этой сфере подчиняются тем же правилам, что и прочие виды вложений, однако заработать на предметах искусства сложнее. Серьезный подход к коллекционированию требует постоянного самообразования, вовлеченности и информированности о процессах, происходящих на рынке и в искусстве. Можно либо научиться разбираться в перипетиях рынка самому, либо довериться грамотному эксперту.
Как определяется цена на картины или книги?
На цену произведения искусства влияет множество факторов: автор, время создания, состояние, подлинность. Важнейший среди них — провенанс, то есть история бытования: сведения о предыдущих владельцах, продажи на публичных аукционах, участие в выставках.
Эксперты аукционного дома всесторонне изучают предмет. Решение, стоит ли выставлять лот на торги и какова будет при этом его оптимальная стартовая цена, они принимают исходя из собранных данных. Если речь идет, например, о картине известного художника, могут понадобиться дополнительные исследования в музейных лабораториях.
Где лучше покупать предметы искусства?
Войти на арт-рынок помогут понимание искусства, умение выбирать предметы, которые могут стать ценными в будущем. Если таких знаний нет, самое безопасное — просматривать тематические сайты или свежие каталоги известных аукционных домов и приобретать там. Разбираться во всех направлениях в одиночку нереально, поэтому здесь высоко ценятся тесные деловые связи и советы экспертов — искусствоведов, галеристов.
Отыскать шедевр можно в интернете, на «блошином рынке», в антикварной лавке или у соседки, но за ценность предмета поручиться там никто не сможет. И не факт, что купленные на такой площадке картина или скульптура будут представлять интерес для других покупателей и экспертов аукционного дома.
Впрочем, случаются и чудеса. В 2003 году эксперты не узнали картину Ван Гога «Голова крестьянки. Левый профиль» и оценили ее всего в 87 долларов. Долгое время работа находилась в частной коллекции японского художника, После смерти владельца ее выставили на продажу как полотно неизвестного автора. И лишь перед самым началом аукциона выяснилось, что его написал сам Ван Гог. В итоге картину продали за полмиллиона долларов — в шесть тысяч раз дороже суммы первоначальной оценки.
На каких лотах сегодня можно заработать?
На работы известных художников, особенно с хорошим провенансом и подтвержденной подлинностью, всегда будет спрос. В России в последнее десятилетие невероятно выросли цены на авангард. Картины Малевича, Лисицкого, Родченко — хороший вариант для инвестиции. Агитационный фарфор, живопись, графика, фотография — всегда желанная покупка для коллекционеров. Пасхальные яйца, ювелирные украшения, камнерезная пластика, столовое серебро знаменитого во всем мире русского бренда Фаберже постоянно растут в цене.
Итоговые цены на первые и прижизненные издания классиков русской литературы не перестают ставить рекорды на букинистическом рынке. Практически на днях первое издание «Вечеров на хуторе близ Диканьки» Гоголя при стартовой цене в 7 миллионов рублей было продано за 11 миллионов.
Придает предмету ценность и принадлежность известному человеку. Горячим спросом пользуются автографы и личные вещи знаменитостей.
Как происходит покупка на аукционе?
Аукционы в Российском аукционном доме проходят три раза в год. Они проводятся в смешанной форме: принять участие можно очно в зале, по телефону или онлайн. Покупатель вправе оставить и заочный бид — максимальную цену под молотком, в рамках которой аукционист делает предложения от его имени.
Процесс регистрации прост. В отличие от торгов по недвижимости, здесь вас не просят внести задаток. Участник должен только предоставить данные паспорта, телефон и электронную почту.
Почему покупка на аукционе — это безопасно?
Аукцион — публичная и открытая форма продажи. Все присутствующие — его полноправные участники. Здесь продажи прозрачны, а результаты торгов публичны. Покупатель может ознакомиться с каталогом, а заинтересовавшую ценность увидеть на предаукционной выставке. Все предметы, попадающие на торги, тщательно проверяются: устанавливается их подлинность, цена определяется с учетом аналогичных публичных продаж и актуальной рыночной конъюнктуры.
Откуда на аукционе предметы искусства?
От частных владельцев, из личных и корпоративных коллекций.
Выступают продавцами и наследники коллекционеров. Так произошло с коллекцией Фаберже американского медиамагната Малкольма Форбса. Она насчитывала более 200 предметов, включая 9 уникальных пасхальных яиц, созданных Карлом Фаберже для двух последних русских императоров. Собрание признано экспертами вторым в мире после Московского Кремля. После смерти Форбса наследники решили расстаться с коллекцией — уже были назначены специальные торги аукциона Sotheby’s.
Однако все лоты были выкуплены до торгов. Сохранил уникальное собрание целостным и вернул его в Россию фонд «Связь времен» Виктора Вексельберга. Сейчас коллекция хранится в музее Фаберже в Шуваловском дворце.
Аукционный дом принимает предложения по предметам очно от посетителей, а также на электронную почту. Всегда можно связаться с экспертами для первоначальной консультации и установления контакта.
Я — продавец. Как продать свой раритет и не прогадать?
Для начала нужно принести предмет искусства в аукционный дом и предоставить максимум информации о нем. Лучше это сделать загодя — аукционному дому потребуется время, чтобы оценить, внести в каталог и начать рекламную кампанию.
Сформулируйте позицию по цене. Если представлений по стоимости нет, эксперты предложат стартовую цену на основе накопленного опыта и рынка. Воздержитесь от завышения — это отобьет желание бороться за вещь. Если аукционный дом видит большой шанс продать предмет, то вам пойдут на уступки и повысят стартовую цену.
Выбирайте профильный аукцион: первое издание Лермонтова едва ли заинтересует коллекционеров живописи.
Если вещь не продалась, можно скорректировать цену и попытать счастья на повторных торгах.
Вдруг с вами случится такое же маленькое чудо, как с участником одного из аукционов Российского аукционного дома: найденная при разборе домашних завалов пыльная книжка оказалась экземпляром первой русской Библии, изданной Иваном Федоровым в 1581 году. После жарких торгов она была продана более чем за миллион рублей!
Когда на площадке РАД будет следующий аукцион?
Как мы уже упоминали, торги проходят три раза в год. Следующий аукцион стартует 26 ноября 2023 года. Сейчас уже начали прием предметов и подготовку каталога.
Фотографии предоставлены пресс-службой РАД.