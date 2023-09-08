Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за миллионы

Жилет вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри продали на аукционе Sotheby's почти за 140 тысяч фунтов стерлингов — 17,1 млн рублей. Об этом сказано в пятницу, 8 сентября, на сайте аукционного дома.

Торговый дом опубликовал фотографии жилета с изображениями шести котов Меркьюри.

«Шелковый жилет с портретами шести котов Фредди Меркьюри, написанными Нериссой Рэтклифф. Оценка: 5–7 тысяч фунтов стерлингов. Лот продан за 139,7 тысячи фунтов стерлингов», — говорится в публикации Sotheby's.



Финальная стоимость жилета превысила оценочную в 20 раз.