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    Жилет Фредди Меркьюри с портретами его котов продали за миллионы

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    Жилет вокалиста группы Queen Фредди Меркьюри продали на аукционе Sotheby's почти за 140 тысяч фунтов стерлингов — 17,1 млн рублей. Об этом сказано в пятницу, 8 сентября, на сайте аукционного дома.

    Торговый дом опубликовал фотографии жилета с изображениями шести котов Меркьюри.

    «Шелковый жилет с портретами шести котов Фредди Меркьюри, написанными Нериссой Рэтклифф. Оценка: 5–7 тысяч фунтов стерлингов. Лот продан за 139,7 тысячи фунтов стерлингов», — говорится в публикации Sotheby's.

    Финальная стоимость жилета превысила оценочную в 20 раз.

    Фронтмен коллектива Фредди Меркьюри умер в Лондоне 24 ноября 1991 года от пневмонии, развившейся на фоне ВИЧ-инфекции.

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