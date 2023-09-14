Съезд с ЗСД на Автомобильную улицу перекроют на два дня

Плановые дорожные работы перекроют один из съездов Западного скоростного диаметра на юге Петербурга. Там будут восстанавливать дорожное покрытие.
С 22:00 16 сентября до 6:00 18 сентября будет закрыт съезд с ЗСД на Автомобильную улицу при движении от южной развязки с КАД, сообщает 14 сентября пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Вместо него водителям предлагают воспользоваться соседним съездом на Благодатную улицу с последующим разворотом и заездом на ЗСД до Автомобильной улицы. Стоимость проезда при этом будет равна цене поездки от южной развязки КАД до Автомобильной улицы для пользователей транспондера. Она будет пересчитана и скорректирована в течение 3 рабочих дней.
Информация о перекрытии будет выведена на табло и знаки переменной информации. Водителей просят следить за знаками и информационными щитами и выбирать скорость, которая позволит полностью контролировать дорожную ситуацию.
Напомним, что во второй половине сентября перекрывать съезды будут и на северной развязке ЗСД и КАД. Закрывать их будут поочередно, примерно на сутки.