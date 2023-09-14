    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, с-в

    761мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd95.98eur103.11

    Съезд с ЗСД на Автомобильную улицу перекроют на два дня

    413
    обсудить

    Плановые дорожные работы перекроют один из съездов Западного скоростного диаметра на юге Петербурга. Там будут восстанавливать дорожное покрытие.

    С 22:00 16 сентября до 6:00 18 сентября будет закрыт съезд с ЗСД на Автомобильную улицу при движении от южной развязки с КАД, сообщает 14 сентября пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Вместо него водителям предлагают воспользоваться соседним съездом на Благодатную улицу с последующим разворотом и заездом на ЗСД до Автомобильной улицы. Стоимость проезда при этом будет равна цене поездки от южной развязки КАД до Автомобильной улицы для пользователей транспондера. Она будет пересчитана и скорректирована в течение 3 рабочих дней.

    Информация о перекрытии будет выведена на табло и знаки переменной информации. Водителей просят следить за знаками и информационными щитами и выбирать скорость, которая позволит полностью контролировать дорожную ситуацию.

    Напомним, что во второй половине сентября перекрывать съезды будут и на северной развязке ЗСД и КАД. Закрывать их будут поочередно, примерно на сутки.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургЗСДПерекрытия движения
    ЛАЙК1
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close