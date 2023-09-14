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    Ночной гость вынес из мастерской петербургского художника более 4 млн рублей

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    4 комментария

    Член союза художников России, петербургский живописец и доцент одной из кафедр академии Штиглица лишился четырех миллионов рублей. Об этом «Фонтанке» стало известно 14 сентября.

    64-летний мужчина обратился в полицию накануне вечером. Он сообщил, что ночью 13 сентября неизвестный преступник воспользовался доверием художника, который выпил. Незнакомец пришел в квартиру-мастерскую на Гатчинской и стащил из шкафа 4 млн 166 тыс рублей, после чего скрылся на «Солярисе».

    Полиция уже возбудила дело по статье о краже в особо крупном размере.

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    Комментарии 4

    Гость14 Сен 2023 в 10:41
    Ставки принимаются?
    +0−0
    Гость14 Сен 2023 в 10:33
    Пить надо меньше.
    +0−0
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