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    ЦБ призвал включить риски мошенничества в полисы страхования банковских карт

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    Центробанк установил минимальные требования к страхованию банковских карт и запретил включать в полисы только риски утраты и повреждения. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба регулятора.

    Предлагается расширить возможный перечень рисков и включить в него, например, мошенническое списание денег. В самом указании, которое вступает в силу 1 октября, этого требования нет.

    В документе сказано, что из страхового покрытия должны быть исключены случаи, по которым банк по закону обязан возвращать похищенные средства. Как объясняет заместитель директора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов, это должно повысить потребительскую ценность продукта и исключить недобросовестные практики.

    «На страховом рынке встречаются страховки от несанкционированного списания денежных средств в тех же случаях, когда обязанность возместить списанные средства ложится на кредитную организацию по закону. Такая страховка не имеет никакой экономической ценности для потребителя, поскольку он вынужден дополнительно платить страховщику за услугу, когда, обратившись в банк, может возместить средства бесплатно», — рассказал он.

    Кроме того, регулятор установил лимит на страховые выплаты в размере 100 тысяч рублей, в пределах которой потери возместят в полном объёме. При этом страховщик вправе установить и более высокие суммы.

    Возмещение должно быть направлено клиенту в течение 30 дней после получения от него заявления и подтверждающих документов.

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    ЦБ РФБанковские картыРиски мошенничестваСтраховка
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