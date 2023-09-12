ЦБ призвал включить риски мошенничества в полисы страхования банковских карт

Центробанк установил минимальные требования к страхованию банковских карт и запретил включать в полисы только риски утраты и повреждения. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба регулятора.



Предлагается расширить возможный перечень рисков и включить в него, например, мошенническое списание денег. В самом указании, которое вступает в силу 1 октября, этого требования нет.

В документе сказано, что из страхового покрытия должны быть исключены случаи, по которым банк по закону обязан возвращать похищенные средства. Как объясняет заместитель директора департамента страхового рынка Банка России Никита Теплов, это должно повысить потребительскую ценность продукта и исключить недобросовестные практики.