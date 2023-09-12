Патриарху Кириллу не нравится, что Петербург называют «культурной столицей»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил уточнить определение «культурная столица» в отношении Петербурга. Об этом он заявил во вторник, 12 сентября, после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, передает агентство РИА Новости.

«Петербург — это, как теперь говорят, культурная столица. Мне это не очень нравится. Что значит «культурная столица»? Надо дать определение», — сказал он. По его мнению, это неправильное слово, потому что Санкт-Петербург — это «просто столица, а если хотите, имперская столица».