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    Патриарху Кириллу не нравится, что Петербург называют «культурной столицей»

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    55 комментариев

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил уточнить определение «культурная столица» в отношении Петербурга. Об этом он заявил во вторник, 12 сентября, после литургии в Александро-Невском верхнем храме Благовещенской церкви Александро-Невской лавры, передает агентство РИА Новости.

    «Петербург — это, как теперь говорят, культурная столица. Мне это не очень нравится. Что значит «культурная столица»? Надо дать определение», — сказал он. По его мнению, это неправильное слово, потому что Санкт-Петербург — это «просто столица, а если хотите, имперская столица».

    Патриарх Кирилл считает, что слово «культурная» невозможно привязать к слову «столица», что оно ограничивает в духовном, политическом, интеллектуальном диапазоне то, что «собой представляет Санкт-Петербург».

    Однако патриарх отметил, что все же не призывает резко менять фразеологию.

    Ранее «Фонтанка» писала, что патриарх Кирилл выступил перед участниками крестного хода на площади Александра Невского. Он рассказал верующим, что Санкт-Петербург был всегда оплотом защиты от Запада.

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    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ22
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    Комментарии 55

    Гость12 Сен 2023 в 21:28
    Ты кто такой???????????
    +2−1
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