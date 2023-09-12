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    Въезд на ЗСД с Предпортовой перекрыт из-за дорожных работ

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    На Западном скоростном диаметре Петербурга перекрыт один из съездов на южной развязке с КАД. Об этом 12 сентября сообщает пресс-служба «Магистрали Северной столицы».

    Причиной перекрытия стали дорожные работы на КАД. Там устраняют колейность покрытия проезжей части. Работы на пяти съездах развязки кольцевой с ЗСД и Дачным проспектом ведутся поочередно с 9 сентября. Продлятся они в общей сложности до 22 сентября.

    Водителей просят быть внимательными и осторожными и учитывать перекрытие въезда на ЗСД при планировании маршрута. Точные сроки перекрытия пока не известны.

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    ПетербургЗСДПерекрытия движения
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