На развязке КАД с ЗСД и с Дачным полностью перекроют пять съездов

Дорожники две недели будут устранять колейность на развязке кольцевой автодороги Петербурга и Западным скоростным диаметром и Дачным проспектом. Для этого по очереди перекроют пять съездов.

С 9 по 22 сентября на развязке с ЗСД и Дачным проспектом на 71-м километре КАД поочередно перекроют съезды с Предпортовой улицы на внутреннее кольцо и Дачный проспект, с внутреннего кольца на Дачный, с внешнего кольца на Предпортовую и с Дачного на внутреннее кольцо. Дополнительно с 4 по 8 августа перекроют одну полосу на съезде с Дачного проспекта на Предпортовую улицу. Об этом 1 сентября предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».