    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, с-з

    759мм

    70%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd96.34eur104.61

    На развязке КАД с ЗСД и с Дачным полностью перекроют пять съездов

    128
    обсудить
    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
    ПоделитьсяПоделиться

    Дорожники две недели будут устранять колейность на развязке кольцевой автодороги Петербурга и Западным скоростным диаметром и Дачным проспектом. Для этого по очереди перекроют пять съездов.

    С 9 по 22 сентября на развязке с ЗСД и Дачным проспектом на 71-м километре КАД поочередно перекроют съезды с Предпортовой улицы на внутреннее кольцо и Дачный проспект, с внутреннего кольца на Дачный, с внешнего кольца на Предпортовую и с Дачного на внутреннее кольцо. Дополнительно с 4 по 8 августа перекроют одну полосу на съезде с Дачного проспекта на Предпортовую улицу. Об этом 1 сентября предупреждает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

    Продолжительность закрытия одного съезда в зависимости от погоды составит ориентировочно сутки. Работы будут вестись круглосуточно. Выполнит их ООО СПК «Зелёный город».

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ПетербургКАДПерекрытия движения
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close