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    Перешедшего на «нелегальное положение» Чубайса видели в Риге

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    Анатолия Чубайса, о переезде которого в Израиль писали СМИ, а сегодня на полях ВЭФ вспомнил президент, видели в Риге.

    Читатели «Фонтанки» прислали 12 сентября видео, на котором бывший глава «Роснано» в минувшую субботу идет на посадку в аэропорту Риги. В это время там с разницей в пять минут стартовали рейсы на Амстердам и на Анталью.

    «Фонтанка.ру»

    Владимир Путин рассказал, что ему показали фото из интернета, где Чубайс уже не Анатолий Борисович, а Моше Израилевич. И перешел на «нелегальное положение».

    «На фига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю», — резюмировал президент. При этом глава государства напомнил, что после ухода Чубайса в «Роснано» нашли большую финансовую дыру.

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    ЧубайсАэропортРига
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