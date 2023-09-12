Перешедшего на «нелегальное положение» Чубайса видели в Риге

Анатолия Чубайса, о переезде которого в Израиль писали СМИ, а сегодня на полях ВЭФ вспомнил президент, видели в Риге.
Читатели «Фонтанки» прислали 12 сентября видео, на котором бывший глава «Роснано» в минувшую субботу идет на посадку в аэропорту Риги. В это время там с разницей в пять минут стартовали рейсы на Амстердам и на Анталью.
«Фонтанка.ру»
Владимир Путин рассказал, что ему показали фото из интернета, где Чубайс уже не Анатолий Борисович, а Моше Израилевич. И перешел на «нелегальное положение».
«На фига это ему нужно, я, честно говоря, не понимаю», — резюмировал президент. При этом глава государства напомнил, что после ухода Чубайса в «Роснано» нашли большую финансовую дыру.