Военные эксперты проиграли суд за свою репутацию, но прощать слова адвоката по делу рэпера Картрайта не готовы

Петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова отказали в иске к Первому каналу и адвокату, на всю страну заявившему о нарушениях при исследовании останков рэпера Энди Картрайта. В ВМА не опускают руки в попытке отстоять деловую репутацию.
Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 11 сентября, академия подала апелляционную жалобу на решение Невского райсуда, не удовлетворившего требование об опровержении.
Его рассчитывали услышать в эфире и увидеть на сайте программы «Пусть говорят» на Первом канале. Там же в ноябре 2021 года в качестве адвоката семьи погибшего Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, выступал Антон Кобит, раскритиковавший проведение судебно-медицинской экспертизы. Он говорил в том числе о коррупции и неэтичных поступках.
Иск о защите деловой репутации был принят в июле прошлого года, в июне Невский районный суд в удовлетворении требований истца отказал. В горсуд дело пока не поступило.
Исследованные вдоль и поперек останки Юшко тем временем обозревают московские эксперты — на бумаге. Это четвертая в деле экспертиза с одним и тем же главным вопросом: от чего умер рэпер? Обвинение полагает, что причина в смертельном уколе лекарством от диабета и вменяет убийство Марине Кохал. Вдова настаивает на передозировке. В организме были найдены следы и наркотиков, и глюкозы, что позволяет строить версии.