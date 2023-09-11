Военные эксперты проиграли суд за свою репутацию, но прощать слова адвоката по делу рэпера Картрайта не готовы

Петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова отказали в иске к Первому каналу и адвокату, на всю страну заявившему о нарушениях при исследовании останков рэпера Энди Картрайта. В ВМА не опускают руки в попытке отстоять деловую репутацию.



Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга 11 сентября, академия подала апелляционную жалобу на решение Невского райсуда, не удовлетворившего требование об опровержении.

Его рассчитывали услышать в эфире и увидеть на сайте программы «Пусть говорят» на Первом канале. Там же в ноябре 2021 года в качестве адвоката семьи погибшего Александра Юшко, известного как Энди Картрайт, выступал Антон Кобит, раскритиковавший проведение судебно-медицинской экспертизы. Он говорил в том числе о коррупции и неэтичных поступках.