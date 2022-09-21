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    Военные эксперты пошли в суд с иском к Первому каналу. Им не понравились слова адвоката по делу об убийстве с расчленением

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    Первый канал и адвокат Антон Кобит стали ответчиками по иску от петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова. Вуз требует опровержения и защиты своей репутации.

    О сути спора 21 сентября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Антон Кобит представляет интересы потерпевших по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта, иначе — Александра Юшко. Защитник рассказывал о позиции своих доверителей в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, это было в ноябре прошлого года. Кроме прочего, Кобиту не понравилось то, как проводилась экспертиза останков Юшко, он говорил о коррупции и неэтичных поступках.

    Академия с подобными заявлениями в свой адрес не согласилась. В случае удовлетворения иска она просит опубликовать официальное опровержение.

    Экспертиза останков Юшко проводилась почти полтора года с привлечением разных экспертов. Как именно был убит рэпер, установить так и не удалось. В суд вместе с материалами дела ушла версия о том, что жена Юшко Марина Кохал использовала для убийства лекарство, аналог инсулина. В какую именно часть тела она его ввела — не установлено. Кохал отрицает вину. Дело в суде, оно будет слушаться с участием присяжных.

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