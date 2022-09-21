Военные эксперты пошли в суд с иском к Первому каналу. Им не понравились слова адвоката по делу об убийстве с расчленением

Первый канал и адвокат Антон Кобит стали ответчиками по иску от петербургской Военно-медицинской академии имени Кирова. Вуз требует опровержения и защиты своей репутации.



О сути спора 21 сентября сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Антон Кобит представляет интересы потерпевших по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта, иначе — Александра Юшко. Защитник рассказывал о позиции своих доверителей в эфире программы «Пусть говорят» на Первом канале, это было в ноябре прошлого года. Кроме прочего, Кобиту не понравилось то, как проводилась экспертиза останков Юшко, он говорил о коррупции и неэтичных поступках.

