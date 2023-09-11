От Казанской до площади Александра Невского. Где перекроют движение для крестного хода

Во вторник, 12 сентября, в центре Петербурга пройдет крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. В связи с этим часть улиц будут перекрыты, а первые ограничения вступят в силу уже вечером 11 сентября.
С 20:00 11 сентября до 18:00 12 сентября будет запрещена остановка транспорта на площади Александра Невского. На этот же период сузят проезжую часть площади Александра Невского в боковом проезде в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского и в направлении от моста Александра Невского к Невскому проспекту.
Днем 12 сентября перекроют:
- с 6:00 до 12:00 — Казанскую площадь, Казанскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта и переулок Сергея Тюленина;
- с 8:00 до 13:30 — Невский проспект от дома 175 до площади Александра Невского и саму площадь Александра Невского;
- с 10:30 до 12:00 — Невский проспект от площади Александра Невского до Казанской площади.
С полуночи до 23:59 вторника также запретят парковаться на Казанской площади, на участках Казанской улицы, нечетной стороны набережной канала Грибоедова, Невского проспекта и в переулке Сергея Тюленина.
В день крестного хода из-за перекрытия движения также будут изменены маршруты общественного транспорта. По измененным трассам поедут автобусы № 3, 7, 8, 15, 22, 24, 24М, 26, 27, 27М, 46, 49, 54, 55, 58, 65, 74, 76, 91, 105, 132, 136, 136М, 141, 169А, 181, 191, 253 и 290, троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17 и 22, а также трамвай № 3.