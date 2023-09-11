    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 24

    0 м/с, штиль

    762мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.92eur104.89

    От Казанской до площади Александра Невского. Где перекроют движение для крестного хода

    2836
    28 комментариев
    Фото: Комитет по транспорту Петербурга
    ПоделитьсяПоделиться

    Во вторник, 12 сентября, в центре Петербурга пройдет крестный ход, посвященный Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского. В связи с этим часть улиц будут перекрыты, а первые ограничения вступят в силу уже вечером 11 сентября.

    С 20:00 11 сентября до 18:00 12 сентября будет запрещена остановка транспорта на площади Александра Невского. На этот же период сузят проезжую часть площади Александра Невского в боковом проезде в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского и в направлении от моста Александра Невского к Невскому проспекту.

    Днем 12 сентября перекроют:

    • с 6:00 до 12:00 — Казанскую площадь, Казанскую улицу от Гороховой улицы до Невского проспекта и переулок Сергея Тюленина;
    • с 8:00 до 13:30 — Невский проспект от дома 175 до площади Александра Невского и саму площадь Александра Невского;
    • с 10:30 до 12:00 — Невский проспект от площади Александра Невского до Казанской площади.

    С полуночи до 23:59 вторника также запретят парковаться на Казанской площади, на участках Казанской улицы, нечетной стороны набережной канала Грибоедова, Невского проспекта и в переулке Сергея Тюленина.

    В день крестного хода из-за перекрытия движения также будут изменены маршруты общественного транспорта. По измененным трассам поедут автобусы № 3, 7, 8, 15, 22, 24, 24М, 26, 27, 27М, 46, 49, 54, 55, 58, 65, 74, 76, 91, 105, 132, 136, 136М, 141, 169А, 181, 191, 253 и 290, троллейбусы № 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17 и 22, а также трамвай № 3.

    Фото: Комитет по транспорту Петербурга

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургПерекрытия движения
    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ17
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 27

    Гость11 Сен 2023 в 16:54
    21 век....
    +0−0
    Гость11 Сен 2023 в 16:51
    Сектанты атакуе
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    28
    close