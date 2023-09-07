Крестный ход перекроет движение в центре Петербурга. Площадь Александра Невского сузят на два дня

Мероприятия, посвященные Дню перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского, в следующий вторник, 12 сентября, перекроют ряд улиц в центре Петербурга. Ограничения и запрет парковки введут заранее.
Для проведения крестного хода с 20:00 11 сентября до 18:00 12 сентября на площади Александра Невского запретят парковаться, а также сузят проезжую часть в направлении от моста Александра Невского к Невскому проспекту и в боковом проезде в направлении от Чернорецкого переулка к мосту Александра Невского, сообщает комитет по транспорту Петербурга. Непосредственно в день мероприятия перекроют движение транспорта на следующих участках:
- с 06:00 до 12:00 — на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта и в переулке Сергея Тюленина;
- с 08:00 до 13:30 — на Невском проспекте от
дома 175по Невскому до площади Александра Невского и на площади Александра Невского;
- с 10:30 до 12:00 — на Невском проспекте от площади Александра Невского до Казанской площади.
Помимо этого, с 00:00 до 23:59 12 сентября будет запрещена парковка на Казанской площади, Казанской улице от Гороховой улицы до Невского проспекта, нечетной стороне набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Сергея Тюленина, в переулке Сергея Тюленина и на Невском проспекте от Полтавской улицы до площади Александра Невского.