В ДТП с маршруткой на «Коле» в Карелии пострадали восемь человек

Восемь человек пострадали 10 сентября в результате ДТП в Карелии в 15 километрах от Олонца. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков рассказал в своем телеграм-канале. Судя по фото, микроавтобус тушили.
«Шестеро пострадавших в приемном покое, двоих извлекают МЧС», — написал Охлопков.
Местные жители в соцсетях рассказывают, что ДТП случилось на 297-м километре автодороги «Кола», у поворота на деревню Новинка, около половины седьмого вечера. «МК Карелия» со ссылкой на ГИБДД пишет, что столкнулись три автомобиля: тягач с прицепом, грузовой фургон Mercedes и пассажирская маршрутка Mercedes-Benz Sprinter с 13 пассажирами, ехавшие друг за другом. Тягач притормозил, в него въехал фургон, а затем маршрутка. Первый грузовик вылетел в кювет. Все пострадавшие, по предварительным данным, — из маршрутки.
«Зажаты были двое. У одной женщины перелом ноги. У других ушибы и ссадины», — рассказывает в группе «ДТП Петрозаводска и Карелии» подписчик Коля. Александр, по его словам, разбирал стекла и вытаскивал людей из маршрутки. «Слава богу все живы, трое только с переломами, остальные [получили] ссадины», — пишет он.