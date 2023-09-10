Число отравившихся едой Greenbox выросло более чем вдвое — их свыше 170 человек

Пострадавших от некачественной еды «Грин Бокса», доставленной «Самокатом», стало намного больше, сообщает 10 сентября управление Роспотребнадзора по Петербургу. По данным на воскресенье, в отделе эпидемиологии центра гигиены зарегистрирован 171 случай острой кишечной инфекции (ОКИ), в том числе два у детей. В стационарах остаются двое детей и 97 взрослых. У восьми пациентов обнаружена Salmonella, как и в продукции АО «Грин Бокс».



В субботу, 9 сентября, Роспотребнадзор сообщал о 69 случаях ОКИ, в том числе у одного ребенка.

