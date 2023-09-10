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    Число отравившихся едой Greenbox выросло более чем вдвое — их свыше 170 человек

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    40 комментариев

    Пострадавших от некачественной еды «Грин Бокса», доставленной «Самокатом», стало намного больше, сообщает 10 сентября управление Роспотребнадзора по Петербургу. По данным на воскресенье, в отделе эпидемиологии центра гигиены зарегистрирован 171 случай острой кишечной инфекции (ОКИ), в том числе два у детей. В стационарах остаются двое детей и 97 взрослых. У восьми пациентов обнаружена Salmonella, как и в продукции АО «Грин Бокс».

    В субботу, 9 сентября, Роспотребнадзор сообщал о 69 случаях ОКИ, в том числе у одного ребенка.

    Управление составило в отношении АО «Грин Бокс» протокол о временном запрете деятельности. ООО «Умный Ритейл» («Самокат») проинформировало управление о снятии с реализации предполагаемой некачественной продукции. Управление продолжает работу, что в том числе отбирает пробы сырья и готовой кулинарной продукции и обследует персонал.

    «Управление готово выступить в суде в защиту пострадавших с целью возмещения материального и морального вреда», — отмечается в сообщении.

    «Фонтанка» подробно рассказывала об этом инциденте и показывала предполагаемую виновницу массового отравления — шпинатную вафлю с яйцом, ветчиной и голландским соусом. СК возбудил уголовное дело по статье 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей). ЧП занялась и прокуратура.

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    Комментарии 40

    Гость10 Сен 2023 в 12:24
    И сатанинский самокат
    +1−0
    Гость10 Сен 2023 в 12:16
    Диверсия омереканцив!!
    +2−0
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