Прокуратура занялась массовым отравлением едой Greenbox в Петербурге

Прокуратура Невского района Петербурга заинтересовалась отравлением едой производства АО «Грин Бокс» и поставила на контроль расследование Роспотребнадзора.
«Прокуроры проверят соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности организации, оказывающей услуги по питанию населения», — сообщили в надзорном ведомстве 9 сентября, добавив, что результатом будут меры прокурорского реагирования.
Отравившихся считают с 8 сентября, их число успело вырасти вдвое. Роспотребнадзору известно о 69 случаях острой кишечной инфекции. Большинство остаются в больницах, среди заболевших ребёнок. Как минимум у одного пациента выявлена Salmonella.
Оказавшихся в инфекционных стационарах объединяет еда производства «Грин Бокс», заказанная через «Самокат». В сервисе доставки ещё накануне отчитались об организации внутреннего расследования условий хранения и транспортировки. Реализацию продукции поставщика приостановили, его самого проинформировали.
«Грин Бокс», деятельность которого по решению Роспотребнадзора должна быть поставлена на паузу с 8 сентября, с реакцией не торопился. Официальный комментарий в группе компаний появился в субботу, во второй половине дня. Там обескуражены сложившейся ситуацией — первой за семь лет. Несколько партий яиц сдали на проверку, заболевшим, как и «Самокат», обещают помощь.